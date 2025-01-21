Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Mastertran làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Phân tích và đánh giá các dữ liệu kinh doanh, xác định nguyên nhân vấn đề và đề xuất các giải pháp giải quyết, thúc đẩy kết quả kinh doanh.

- Thiết lập các báo cáo phân tích kết quả giữa tiếp thị - kinh doanh là căn cứ cho Giám đốc ngành hàng đưa ra chiến lược, quyết định hành động nhằm đạt được các tiêu chuẩn và chỉ tiêu kinh doanh.

Nhiệm vụ:

- Thiết lập được các bảng phân tích dữ liệu kinh doanh, tiếp thị chuyên nghiệp, hiệu quả.

- Đề xuất với Giám đốc ngành hàng các giải pháp giải quyết vấn đề có tính ứng dụng, thúc đẩy kết quả kinh doanh.

- Thực hiện các khảo sát, đánh giá thị trường ngành hàng, đối thủ. Nắm bắt các xu hướng để kịp thời đề xuất ý tưởng sáng tạo cho Giám đốc ngành hàng.

- Xây dựng các báo cáo kinh doanh, tiếp thị bằng PowePoint chuyên nghiệp, xuất sắc.