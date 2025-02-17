Tuyển Trưởng phòng tài chính Tập Đoàn/chứng Khoán Trí Việt (Tcorp - TVB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

1. Phần Kiểm soát

• Thực hiện tổ chức kiểm tra các bộ phận theo kế hoạch

• Tham gia cùng các phòng ban, bộ phận xây dựng, rà soát quy định nội bộ, xử lý vướng mắc về tuân thủ, quản trị rủi ro nghiệp vụ.

• Kiểm soát các báo cáo cung cấp ra bên ngoài thuộc nhiệm vụ.

2. Tiếp các đoàn thanh tra

• Đầu mối rà soát thẩm định hồ sơ cuối cùng; làm việc với các Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện kiểm tra Công ty.

3. Vận hành bộ phận KSNB

• Vận hành các hoạt động của phòng Kiểm soát nội bộ

• Xây dựng đề cương kiểm toán nội bộ, cảnh báo sớm các rủi ro có thể xảy ra ở mức tối đa.

• Báo cáo định kỳ, đột xuất cho Ban lãnh đạo về tình hình tuân thủ quy định pháp luật; báo cáo, thông báo về các thay đổi pháp luật có liên quan.

4. Báo cáo, các phát sinh khác

• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của BLĐ