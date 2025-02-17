Tuyển Trưởng phòng tài chính Tập Đoàn/chứng Khoán Trí Việt (Tcorp - TVB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tập Đoàn/chứng Khoán Trí Việt (Tcorp - TVB)
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Tập Đoàn/chứng Khoán Trí Việt (Tcorp - TVB)

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1. Phần Kiểm soát
• Thực hiện tổ chức kiểm tra các bộ phận theo kế hoạch
• Tham gia cùng các phòng ban, bộ phận xây dựng, rà soát quy định nội bộ, xử lý vướng mắc về tuân thủ, quản trị rủi ro nghiệp vụ.
• Kiểm soát các báo cáo cung cấp ra bên ngoài thuộc nhiệm vụ.
2. Tiếp các đoàn thanh tra
• Đầu mối rà soát thẩm định hồ sơ cuối cùng; làm việc với các Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện kiểm tra Công ty.
3. Vận hành bộ phận KSNB
• Vận hành các hoạt động của phòng Kiểm soát nội bộ
• Xây dựng đề cương kiểm toán nội bộ, cảnh báo sớm các rủi ro có thể xảy ra ở mức tối đa.
• Báo cáo định kỳ, đột xuất cho Ban lãnh đạo về tình hình tuân thủ quy định pháp luật; báo cáo, thông báo về các thay đổi pháp luật có liên quan.
4. Báo cáo, các phát sinh khác
• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập Đoàn/chứng Khoán Trí Việt (Tcorp - TVB) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn/chứng Khoán Trí Việt (Tcorp - TVB)

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn/chứng Khoán Trí Việt (Tcorp - TVB)

Tập Đoàn/chứng Khoán Trí Việt (Tcorp - TVB)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà ACB, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

