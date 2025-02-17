Tuyển Trưởng phòng tài chính Tập Đoàn/chứng Khoán Trí Việt (Tcorp - TVB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Tập Đoàn/chứng Khoán Trí Việt (Tcorp - TVB)
- Hà Nội: Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
1. Phần Kiểm soát
• Thực hiện tổ chức kiểm tra các bộ phận theo kế hoạch
• Tham gia cùng các phòng ban, bộ phận xây dựng, rà soát quy định nội bộ, xử lý vướng mắc về tuân thủ, quản trị rủi ro nghiệp vụ.
• Kiểm soát các báo cáo cung cấp ra bên ngoài thuộc nhiệm vụ.
2. Tiếp các đoàn thanh tra
• Đầu mối rà soát thẩm định hồ sơ cuối cùng; làm việc với các Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện kiểm tra Công ty.
3. Vận hành bộ phận KSNB
• Vận hành các hoạt động của phòng Kiểm soát nội bộ
• Xây dựng đề cương kiểm toán nội bộ, cảnh báo sớm các rủi ro có thể xảy ra ở mức tối đa.
• Báo cáo định kỳ, đột xuất cho Ban lãnh đạo về tình hình tuân thủ quy định pháp luật; báo cáo, thông báo về các thay đổi pháp luật có liên quan.
4. Báo cáo, các phát sinh khác
• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của BLĐ
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập Đoàn/chứng Khoán Trí Việt (Tcorp - TVB) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn/chứng Khoán Trí Việt (Tcorp - TVB)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI