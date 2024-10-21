Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh của công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính của công ty, đưa ra các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính định kỳ. Quản lý ngân sách, kiểm soát chi phí, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận liên quan đến tài chính. Tham gia xây dựng và triển khai các quy định, chính sách về tài chính của công ty. Hỗ trợ Giám đốc tài chính trong việc quản lý, điều hành hoạt động của phòng tài chính. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức chuyên sâu về kế hoạch tài chính, quản lý ngân sách, báo cáo tài chính. Nắm vững các quy định, chính sách về tài chính, kế toán. Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, bảng tính (Excel, Google Sheet). Kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin tài chính. Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI

