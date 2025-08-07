Tuyển Designer Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
- Hồ Chí Minh: Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu St, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
* Vui lòng đính kèm portfolio khi ứng tuyển
1. Thiết kế Bao bì (Ý tưởng – Concept – Thiết kế)
- Phát triển ý tưởng sáng tạo và thiết kế bao bì cho sản phẩm mới và các đợt ra mắt thương hiệu.
- Quản lý các agency thiết kế bên ngoài để đảm bảo tiến độ và chất lượng.
- Phối hợp với nhà cung cấp để đảm bảo tiêu chuẩn bao bì đáp ứng yêu cầu sản xuất.
2. Thiết kế Key Visual cho POSM & Nội dung cho Social Media và các nền tảng E-commerce
- Thiết kế nội dung hình ảnh (video, GIF, hình tĩnh) cho fanpage và các chiến dịch truyền thông.
- Thiết kế Key Visual (KVs) cho POSM (poster, wobbler, kệ trưng bày, v.v.) hỗ trợ ra mắt sản phẩm và các hoạt động kích hoạt thương hiệu.
- Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bánh kẹo hoặc thực phẩm.
Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office Thì Được Hưởng Những Gì
