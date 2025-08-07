Tuyển Designer Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

* Vui lòng đính kèm portfolio khi ứng tuyển

portfolio

1. Thiết kế Bao bì (Ý tưởng – Concept – Thiết kế)

- Phát triển ý tưởng sáng tạo và thiết kế bao bì cho sản phẩm mới và các đợt ra mắt thương hiệu.

- Quản lý các agency thiết kế bên ngoài để đảm bảo tiến độ và chất lượng.

- Phối hợp với nhà cung cấp để đảm bảo tiêu chuẩn bao bì đáp ứng yêu cầu sản xuất.

2. Thiết kế Key Visual cho POSM & Nội dung cho Social Media và các nền tảng E-commerce

- Thiết kế nội dung hình ảnh (video, GIF, hình tĩnh) cho fanpage và các chiến dịch truyền thông.

- Thiết kế Key Visual (KVs) cho POSM (poster, wobbler, kệ trưng bày, v.v.) hỗ trợ ra mắt sản phẩm và các hoạt động kích hoạt thương hiệu.

- Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý trực tiếp