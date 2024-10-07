Tuyển Trưởng Phòng Thiết Kế thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN1, Khu Công Nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Tham mưu cho BLĐ về công tác kỹ thuật, công nghệ, định mức và chất lượng sản phẩm

- Thiết kế, triển khai giám sát về kỹ thuật các sản phẩm của Nhà máy

- Xây dựng văn bản nguyên tắc hoạt động cho các sản phẩm của Nhà máy

- Tuân thủ nội quy, quy chế của Công ty và Pháp luật của Nhà nước

- Báo cáo đầy đủ theo quy định của công ty

- Thiết kế các sản phẩm mới

- Xây dựng bóc tách bản vẽ cho các sản phẩm mới

- Quản lý nhân viên phòng R&D

- Đề xuất khen thưởng, xử phạt, tăng, giảm lương cho CBCNV phòng R&D

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, tuổi từ 35 trở lên.

- Trình độ từ Đại học chính quy chuyên ngành Kỹ thuật (cơ khí chế tạo, tự động hóa...).

- Có tư duy thiết kế cơ khí, tư duy quản lý, tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo

- Biết sử dụng, vận dụng tốt các phần mềm phục vụ công việc:

- Phần mềm thiết kế, tính toán, mô phỏng trong Cơ khí: Auto Cad, Inventer, Autodesk CFD, Catia (ưu tiên).

- Phần mềm mô phỏng, thiết kế mạch điện Công nghiệp và lập trình: CADe-SIMU, PLC Delta WPLSoft

- Năng động, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực: 18-25tr Thưởng Tết: từ 1 - 6 tháng lương, tùy theo khả năng cống hiến. Thưởng cổ phần ESOP theo quy chế của Công ty. Thưởng Ngôi sao tháng, Ngôi sao năm, thưởng thành tích đặc biệt Chế độ phúc lợi đầy đủ, nghỉ mát, nghỉ lễ, đào tạo nâng cao. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty, Nhà nước Môi trường làm việc chuyên ngiệp, nhân văn và hiện đại. Đồng nghiệp thân thiện và gắn kết Review lương 1 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin