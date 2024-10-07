Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRUYỀN THÔNG IDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Cùng lên ý tưởng nội dung, hình ảnh và concept cho event/ hạng mục... cùng với team planner theo brief của khách hàng Phụ trách thiết kế 2D, 3D cho các sự kiện, hạng mục: sân khấu, photobooth, backdrop, layout... Các công việc khách theo chỉ đạo của BOD.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ. Tuổi dưới 36 Có kinh nghiêm từ 3 năm ở vị trí tương đương trong các Công ty tổ chức sự kiện (agency). Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao, đam mê với nghề sự kiện. Sử dụng thành thạo các công cụ 2D, 3Ds Max, autocad, Photoshop, AI, Lightroom, Illustrator, Biết về phần mềm dựng phim, dựng clip là 1 lợi thế (không bắt buộc) Chịu áp lực công việc tốt và làm việc nhóm tốt. Có tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ công việc theo deadline.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRUYỀN THÔNG IDS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận Thưởng các ngày lễ, tết Chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRUYỀN THÔNG IDS

