Tuyển Truyền thông KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khoa Truyền thông - Đại học Trưng Vương, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Tham gia giảng dạy đại học ngành Truyền thông đa phương tiện.

Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển và tham gia chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế.

Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho sinh viên và hoạt động phục vụ cộng đồng.

Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác theo yêu cầu của Nhà trường.

BẮT BUỘC: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

BẮT BUỘC: Có chứng chỉ sư phạm

Là giảng viên trong độ tuổi lao động

Khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, ... để thực hiện tốt vai trò của một giảng viên.

Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực Truyền thông, Quan hệ công chúng, Marcom,... ưu tiên ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm thực tế về giảng dạy.

Thành thạo Tin học văn phòng.

Tại KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo;

Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực);

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp;

Được tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước;

Các quyền lợi khác: phúc lợi cho các ngày lễ Tết, ngày truyền thống ngành và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

