Tuyển Truyền thông Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 286 Đường Nguyễn Xiển,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Xây dựng và thực thi chiến lược truyền thông và thương hiệu

Quản lý hình ảnh và thông điệp thương hiệu

Quản lý các chiến dịch truyền thông và quảng bá sản phẩm

Phát triển và duy trì quan hệ đối ngoại

Lãnh đạo và phát triển đội ngũ

Quản lý rủi ro truyền thông và xử lý khủng hoảng thương hiệu

Tham vấn các quyết định chiến lược về truyền thông và thương hiệu tới TGĐ

Xây dựng và thực thi kế hoạch hoạt động của CLB Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (DCCA)

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ngành Truyền thông, Marketing, Quản trị Thương hiệu.

Ít nhất 7-10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, quản trị thương hiệu.

5 năm ở vị trí quản lý cấp cao trong ngành sáng tạo, giải trí hoặc truyền thông số.

Quản lý thương hiệu: Khả năng phát triển và duy trì hình ảnh thương hiệu nhất quán, chuyên nghiệp, đảm bảo nhận diện thương hiệu mạnh mẽ.

Quản lý truyền thông số: Am hiểu các nền tảng truyền thông xã hội, các công cụ phân tích và quảng cáo số.

Giao tiếp và xây dựng mối quan hệ: Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và duy trì mối quan hệ với đối tác, báo chí, và các cơ quan truyền thông.

Tư duy sáng tạo và đổi mới: Luôn tìm kiếm các phương pháp mới để nâng cao giá trị và hình ảnh thương hiệu.

Lãnh đạo đội ngũ truyền thông: Kỹ năng dẫn dắt, phát triển và quản lý hiệu quả đội ngũ truyền thông.

Ra quyết định chiến lược: Khả năng phân tích, tư vấn và tham vấn các quyết định chiến lược về truyền thông và thương hiệu.

Xử lý khủng hoảng: Khả năng đánh giá và xử lý nhanh chóng các rủi ro và khủng hoảng truyền thông.

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Lương: Thỏa thuận.

Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng.

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.

Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng)

Từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm cách tuần)

2. PHÚC LỢI

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Du lịch nước ngoài và các hoạt động gắn kết nội bộ

Qũy hỗ trợ tài chính: Sconnect hỗ trợ cho vay 0% lãi suất đối với các CBNV chính thức.

3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

Nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo luôn là quan tâm hàng đầu của Sconnect

Lộ trình công danh rõ ràng:

+ Theo chuyên môn: Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cấp cao - Chuyên gia - Chuyên gia cấp cao

+ Theo quản lý: Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cấp cao- Quản lý cấp trung - Quản lý cấp cao - Lãnh đạo cấp trung- Lãnh đạo cấp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

