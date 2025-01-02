Tuyển Truyền thông Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 286 Đường Nguyễn Xiển,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực thi chiến lược truyền thông và thương hiệu
Quản lý hình ảnh và thông điệp thương hiệu
Quản lý các chiến dịch truyền thông và quảng bá sản phẩm
Phát triển và duy trì quan hệ đối ngoại
Lãnh đạo và phát triển đội ngũ
Quản lý rủi ro truyền thông và xử lý khủng hoảng thương hiệu
Tham vấn các quyết định chiến lược về truyền thông và thương hiệu tới TGĐ
Xây dựng và thực thi kế hoạch hoạt động của CLB Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (DCCA)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ngành Truyền thông, Marketing, Quản trị Thương hiệu.
Ít nhất 7-10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, quản trị thương hiệu.
5 năm ở vị trí quản lý cấp cao trong ngành sáng tạo, giải trí hoặc truyền thông số.
Quản lý thương hiệu: Khả năng phát triển và duy trì hình ảnh thương hiệu nhất quán, chuyên nghiệp, đảm bảo nhận diện thương hiệu mạnh mẽ.
Quản lý truyền thông số: Am hiểu các nền tảng truyền thông xã hội, các công cụ phân tích và quảng cáo số.
Giao tiếp và xây dựng mối quan hệ: Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và duy trì mối quan hệ với đối tác, báo chí, và các cơ quan truyền thông.
Tư duy sáng tạo và đổi mới: Luôn tìm kiếm các phương pháp mới để nâng cao giá trị và hình ảnh thương hiệu.
Lãnh đạo đội ngũ truyền thông: Kỹ năng dẫn dắt, phát triển và quản lý hiệu quả đội ngũ truyền thông.
Ra quyết định chiến lược: Khả năng phân tích, tư vấn và tham vấn các quyết định chiến lược về truyền thông và thương hiệu.
Xử lý khủng hoảng: Khả năng đánh giá và xử lý nhanh chóng các rủi ro và khủng hoảng truyền thông.

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG
Lương: Thỏa thuận.
Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng.
Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.
Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.
Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng)
Từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm cách tuần)
2. PHÚC LỢI
Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.
Du lịch nước ngoài và các hoạt động gắn kết nội bộ
Qũy hỗ trợ tài chính: Sconnect hỗ trợ cho vay 0% lãi suất đối với các CBNV chính thức.
3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:
Nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo luôn là quan tâm hàng đầu của Sconnect
Lộ trình công danh rõ ràng:
+ Theo chuyên môn: Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cấp cao - Chuyên gia - Chuyên gia cấp cao
+ Theo quản lý: Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cấp cao- Quản lý cấp trung - Quản lý cấp cao - Lãnh đạo cấp trung- Lãnh đạo cấp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: TQ Building, Ngõ 111 Triều Khúc, Triều Khúc, Tân Triều

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

