Tuyển Truyền thông TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BAN MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BAN MAI
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BAN MAI

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BAN MAI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn Quán

- Hà Đông

- Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Nhiệm vụ chính
Phụ trách Phòng Truyền thông và Marketing.
Quản trị thương hiệu: Bộ nhận diện thương hiệu.
Quản trị hình ảnh: Quản trị môi trường nhìn thấy.
Truyền thông MKT: Hoạt động truyền thông hướng đến công tác Tuyển sinh.
Xử lí khủng hoảng truyền thông Hệ thống.
B. Nhiệm vụ cụ thể
1. Quản trị Phòng Truyền Thông Thương Hiệu Hệ thống
Hoạch định chiến lược và kế hoạch marketing và truyền thông nhằm phát triển được thương hiệu, các sản phẩm và dịch vụ của Hệ thống.
Xây dựng quy chế, chính sách và kiểm soát hoạt động marketing, truyền thông, thương hiệu đảm bảo hiệu quả và thống nhất trong Hệ thống.
Xây dựng, thực thi và kiểm soát hoạt động truyền thông của Hệ thống bao gồm truyền thông đối ngoại và truyền thông nội bộ.
Quản lí và phát triển đội ngũ nhân viên: phân công công việc, đánh giá kết quả và đào tạo nghiệp vụ chuyên môn.
Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong bộ phận và các phòng ban liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.
2. Quản trị thương hiệu: Bộ nhận diện thương hiệu
Quản trị toàn bộ bộ nhận diện thương hiệu bao gồm: logo, slogan, title, catolog, phong bì, thiệp... Ấn phẩm truyền thông Hệ thống.
Hoạch định chiến lược, chiến thuật, kế hoạch nhằm Xây dựng–Phát triển–Bảo vệ–Khai thác thương hiệu.
Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tác nghiệp cụ thể nhằm quản trị thương hiệu của toàn hệ thống.
3. Quản trị hình ảnh: Quản trị môi trường nhìn thấy
Quản lý & chịu trách nhiệm về việc xây dựng, cung cấp hình ảnh, thông tin đội ngũ GV/CBNV, môi trường học tập/làm việc toàn Hệ thống.
Chịu trách nhiệm xây dựng, thiết kế bộ sản phẩm nhận diện thương hiệu sử dụng cho Hệ thống.
4. Truyền thông MKT: Phối hợp với các phòng ban bộ phận tổ chức các chương trình trải nghiệm và thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm của trường.
5. Xử lí khủng hoảng truyền thông Hệ thống
6. Thực hiện công tác họp, công tác báo cáo, kế hoạch theo qui định & các công việc khác theo sự chỉ đạo của HĐQT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Yêu cầu chung
Độ tuổi từ 32 – 40 tuổi.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các ngành Báo chí/Ngoại Thương/Marketing/Ngoại Giao/Ngoại Ngữ.
Kinh nghiệm: Trên 5 năm hoạt động trong lĩnh vực Marketing trong đó có tối thiểu 03 năm ở vị trí Trưởng phòng Marketing phụ trách về mảng Truyền thông – Thương hiệu.
Kiến thức: Am hiểu về Marketing truyền thông – thương hiệu; Xây dựng và xử lý khủng hoảng truyền thông (đặc biệt ưu tiên ứng viên có trải nghiệm trong lĩnh vực giáo dục)
b. Yêu cầu kỹ năng
Kỹ năng chuyên môn: Lập kế hoạch; Kỹ năng tìm kiếm, phân tích thông tin; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; Kỹ năng quản lý thay đổi và xử lý khủng hoảng.
Kỹ năng về con người: Lãnh đạo đội nhóm; Hướng dẫn, đào tạo và phát triển nhân viên; Kỹ năng quản lý xung đột, mâu thuẫn; Kỹ năng giao tiếp truyền đạt thông tin.
Kỹ năng cơ bản: Tin học văn phòng (thành thạo Word. Excel, Power Point ...); Internet.
c. Yêu cầu phẩm chất – thái độ
Tư duy đột phá ham học hỏi, sáng tạo & dám nghĩ dám làm.
Kiên trì, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong công việc.
Sáng tạo, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn.

Tại TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BAN MAI Thì Được Hưởng Những Gì

3.1 Quyền lợi - chế độ
Mức lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực.
Chế độ phúc hấp dẫn với nhiều chính sách đặc biệt áp dụng cho CBNV làm việc tại Hệ Thống Giáo Dục BMS: Chính sách thưởng vinh danh cống hiến; Thưởng giáo viên tinh hoa; thưởng hiệu quả công việc; Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm (30/04, 01/05, 02/09, 20/11).
Qùa các ngày Lễ; Tết. Trang cấp đồng phục, lễ phục & công cụ dụng cụ phục vụ công việc.
Chính sách phúc lợi: ưu đãi hỗ trợ học phí cho con học khi theo học các trường thuộc Hệ Thống giáo dục BMS, Teambuilding, sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỉ, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBGV/NV; Chế độ đóng BHXH, BHYT theo quy định.
Ngày nghỉ hằng năm: Ngày Lễ, Tết; Ngày 20/11; Ngày nghỉ phép theo quy định.
Hỗ trợ ăn trưa & các chế theo quy định của Luật Lao Động.
3.2 Môi trường làm việc
Môi trường làm việc giáo dục chuyên nghiệp & thân thiện cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiều kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại khang trang, tạo cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân tại hệ thống BMS.
Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng để phát triển bản thân theo lộ trình thăng tiến rõ ràng cùng với sự phát triển của hệ thống BMS.
Được tham gia và thực hiện các chính sách: Bảo vệ trẻ em (Child Safeguarding Policy - CS); Tuân thủ về đạo đức pháp luật (Code of Conduct - COC); Môi trường – Sức khỏe – An toàn (Environment – Health – Safety - EHS)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BAN MAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BAN MAI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BAN MAI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu dân cư mới đường Lê Văn Lương - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội

