Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
60 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: được tham gia các khoá training về kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông, tham gia các lớp học phát triển khả năng lãnh đạo, đào tạo quản lý cấp trung nhằm phát triển và thăng tiến trong công việc.

- Có thể linh động ra tết nhận việc, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chào bán các hình thức quảng cáo Out of Home (OOH) bao gồm Billboard nội đô/quốc lộ, quảng cáo trên các màn hình LED nội đô, màn hình LED/hộp đèn/xe đẩy hành lý sân bay...
- Tư vấn, thuyết trình các sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng;
- Báo giá, đàm phán, ký kết Hợp đồng và chịu trách nhiệm triển khai Hợp đồng;
- Kiểm tra phương án phát quảng cáo, thời gian phát sóng, rà soát tiến độ thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch;
- Tích cực xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng nhằm khai thác cơ hội hợp tác kinh doanh lâu dài. Chăm sóc, gia hạn gia tăng Hợp đồng với khách hàng;

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, Ưu tiên: chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế, Marketing...
- Nam/Nữ, tuổi từ 20-40, ngoại hình ưa nhìn.
- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, marketing,... là 1 lợi thế
- Thành thạo phần mềm vi tính văn phòng, như: Word, Excel, Power Point...
- Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng Hà Nội (Head office): Số 65 Hàm Long – phường Hàng Bài – quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội - Văn phòng Hồ chí Minh: VIC22 – Vinhomes Golden River – Số 02 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

