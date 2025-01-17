Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 60 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

được tham gia các khoá training về kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông, tham gia các lớp học phát triển khả năng lãnh đạo, đào tạo quản lý cấp trung nhằm phát triển và thăng tiến trong công việc.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chào bán các hình thức quảng cáo Out of Home (OOH) bao gồm Billboard nội đô/quốc lộ, quảng cáo trên các màn hình LED nội đô, màn hình LED/hộp đèn/xe đẩy hành lý sân bay...

- Tư vấn, thuyết trình các sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng;

- Báo giá, đàm phán, ký kết Hợp đồng và chịu trách nhiệm triển khai Hợp đồng;

- Kiểm tra phương án phát quảng cáo, thời gian phát sóng, rà soát tiến độ thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch;

- Tích cực xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng nhằm khai thác cơ hội hợp tác kinh doanh lâu dài. Chăm sóc, gia hạn gia tăng Hợp đồng với khách hàng;

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, Ưu tiên: chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế, Marketing...

- Nam/Nữ, tuổi từ 20-40, ngoại hình ưa nhìn.

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, marketing,... là 1 lợi thế

- Thành thạo phần mềm vi tính văn phòng, như: Word, Excel, Power Point...

- Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

