Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 100 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 65 Hàm Long – phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chào bán các hình thức quảng cáo Out of Home (OOH) bao gồm Billboard nội đô/quốc lộ, quảng cáo trên các màn hình LED nội đô, màn hình LED/hộp đèn/xe đẩy hành lý sân bay...

- Giúp khách hàng xây dựng phương án truyền thông hiệu quả nhất dựa trên tình hình trao đổi thực tế và nhu cầu, mục tiêu của khách hàng, trao đổi với khách hàng để hiểu về cơ cấu tổ chức, sản phẩm, thương hiệu, thị trường, kế hoạch marketing của khách hàng.

- Tư vấn, thuyết trình các sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng;

- Báo giá, đàm phán, ký kết Hợp đồng và chịu trách nhiệm triển khai Hợp đồng;

- Kiểm tra phương án phát quảng cáo, thời gian phát sóng, rà soát tiến độ thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch;

- Tích cực xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng nhằm khai thác cơ hội hợp tác kinh doanh lâu dài. Chăm sóc, gia hạn gia tăng Hợp đồng với khách hàng;

- Báo cáo, lập kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm theo mẫu của công ty ban hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng, Ưu tiên: chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế, Marketing...

- Nam/Nữ, tuổi từ 20-40, ngoại hình ưa nhìn. Nữ cao 1m58 trở lên, Nam cao 1m70 trở lên.

- Tối thiểu 1 năm kn tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kn làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, marketing,...

- Thành thạo phần mềm vi tính văn phòng, như: Word, Excel, Power Point...

- Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn (Lương cơ bản + % hoa hồng trực tiếp trên hợp đồng mang về)

- Thưởng không giới hạn (Top Sales, Hot bonus, thưởng quý, thưởng năm...)

- Chế độ Lễ, Tết, phép năm, tháng lương thứ 13,14,...

- Cơ hội huấn luyện: được tham gia các khoá training về kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông, tham gia các lớp học phát triển khả năng lãnh đạo, đào tạo quản lý cấp trung nhằm phát triển và thăng tiến trong công việc.

- Có thể linh động ra tết nhận việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

