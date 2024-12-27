Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc

Lên ý tưởng và sản xuất nội dung sáng tạo, mang tính lan tỏa, phục vụ nhu cầu học tiếng Anh của đối tượng khách hàng mục tiêu.

Tạo các bài viết, kịch bản bắt trend, thu hút tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Xây dựng, quản lý và phát triển cộng đồng học tập trực tuyến, đảm bảo sự gắn kết và tương tác liên tục.

Theo dõi hiệu quả các bài đăng, phân tích dữ liệu và đưa ra đề xuất cải thiện.

Hỗ trợ các đội nhóm khác trong việc triển khai các dự án liên quan đến nội dung truyền thông.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ được giao từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 22-26 tuổi.

Độ tuổi:

Trình độ ngoại ngữ: TOEIC 850+ hoặc IELTS 6.0 trở lên.

Trình độ ngoại ngữ:

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm sản xuất nội dung sáng tạo hoặc quản trị các nền tảng mạng xã hội.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục hoặc sáng tạo nội dung học thuật.

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ thiết kế và chỉnh sửa nội dung như Canva, CapCut, hoặc Photoshop cơ bản.

Tố chất và kỹ năng:

Sáng tạo, nhanh nhạy với các xu hướng mạng xã hội và thị hiếu người dùng.

Tư duy ngôn ngữ và hình ảnh tốt, khả năng viết bài thu hút.

Kỷ luật, trách nhiệm cao và cam kết làm việc lâu dài.

Có khả năng tổ chức công việc hiệu quả và làm việc nhóm tốt.

Phúc Lợi

Thu nhập:

Lương cứng: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 42.000 VNĐ/ngày.

Phúc lợi:

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, cơ hội học hỏi và phát triển không giới hạn.

Đào tạo bài bản về các kỹ năng sáng tạo nội dung và các kỹ năng liên quan đến truyền thông.

Hỗ trợ học phí ưu đãi đến 100% tại Langmaster và giảm giá tại các đối tác như IELTS LangGo, BingGo Leaders.

Tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn với tổng giá trị đào tạo lên đến 100 triệu VNĐ.

Thưởng KPIs, thưởng lễ tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia và 12 ngày phép/năm.

Tham gia team-building, du lịch, và các sự kiện nội bộ thú vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

