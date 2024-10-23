Tuyển Truyền thông Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Truyền thông Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Truyền thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3 Trần Nguyên Đán, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh dịch vụ được phân công của nhóm theo kế hoạch kinh doanh của Công ty, Khối/Phòng Kinh doanh theo tháng/quý/năm.
- Tìm kiếm, xây dựng, chăm sóc và phát triển các mối quan hệ với khách hàng nhằm duy trì mối quan hệ thân thiết và phát triển tăng số lượng khách hàng tiềm năng.
- Phối hợp và giám sát các phòng chuyên môn trong việc xây dựng, lập kế hoạch chiến lược, đề xuất giải pháp/phương án, chi phí về truyền thông/sáng tạo/sản xuất/tổ chức sự kiện…cho khách hàng.
- Hướng dẫn các thành viên trong nhóm cách thức tìm kiếm, tiếp cận được với khách hàng thành công.
- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm thuyết trình, tư vấn trực tiếp cho khách hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi tiến độ thực hiện, tiến độ thanh toán từng giai đoạn, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng với khách hàng, theo dõi việc triển khai thực hiện các dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đảm bảo theo đúng yêu cầu của khách hàng.
- Quản lý nhân sự trong nhóm phụ trách.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Kinh doanh/ Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông, thương mại….hoặc các chuyên ngành có liên quan.
-
- Kinh nghiệm 3 năm làm việc ở vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm bán hàng B2B. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Agency về Truyền thông, Quảng cáo, Sự Kiện, ...
- Hiểu biết về lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và có mối quan hệ trong ngành.
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
- Kỹ năng quản lý, dẫn dắt nhân sự.
- Kỹ năng quản lý dự án và tổ chức công việc.

Tại Công ty TNHH Truyền thông Unicomm Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Lương: Thỏa thuận theo năng lực ứng viên + Thưởng
- Môi trường làm việc thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp, công bằng.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT... theo quy định của Nhà nước.
- Các chế độ: nghỉ mát, lễ tết, sinh nhật, team building...đa dạng và phong phú.
- Khám sức khỏe tại các bệnh viện đa khoa lớn định kỳ hàng năm.
- Nghỉ phép tăng theo thâm niên, lên tới 20 ngày/năm.
- Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h, chiều 13h - 17h00. Nghỉ chiều T7 và CN hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà An Bình, số 3 Trần Nguyên Đán, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truyen-thong-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job222897
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Tuyển Truyền thông Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BKG VINA
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BKG VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH BKG VINA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Hạn nộp: 02/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Tuyển Truyền thông Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BKG VINA
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BKG VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH BKG VINA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Hạn nộp: 02/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Truyền thông Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Vega Corporation
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dinh Dưỡng Mrik làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dinh Dưỡng Mrik
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BAN MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BAN MAI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
2 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh
Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông Matrix Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông Matrix Media
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Đại học CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vietsoftpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Vega Corporation
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Smart Cloud (FCI)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông Công ty TNHH Thương mại dịch vụ & Sản xuất WELO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ & Sản xuất WELO
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm