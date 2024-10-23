Tuyển Truyền thông Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Trần Nguyên Đán, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh dịch vụ được phân công của nhóm theo kế hoạch kinh doanh của Công ty, Khối/Phòng Kinh doanh theo tháng/quý/năm.

- Tìm kiếm, xây dựng, chăm sóc và phát triển các mối quan hệ với khách hàng nhằm duy trì mối quan hệ thân thiết và phát triển tăng số lượng khách hàng tiềm năng.

- Phối hợp và giám sát các phòng chuyên môn trong việc xây dựng, lập kế hoạch chiến lược, đề xuất giải pháp/phương án, chi phí về truyền thông/sáng tạo/sản xuất/tổ chức sự kiện…cho khách hàng.

- Hướng dẫn các thành viên trong nhóm cách thức tìm kiếm, tiếp cận được với khách hàng thành công.

- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm thuyết trình, tư vấn trực tiếp cho khách hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi tiến độ thực hiện, tiến độ thanh toán từng giai đoạn, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng với khách hàng, theo dõi việc triển khai thực hiện các dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đảm bảo theo đúng yêu cầu của khách hàng.

- Quản lý nhân sự trong nhóm phụ trách.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Kinh doanh/ Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông, thương mại….hoặc các chuyên ngành có liên quan.

-

- Kinh nghiệm 3 năm làm việc ở vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm bán hàng B2B. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Agency về Truyền thông, Quảng cáo, Sự Kiện, ...

- Hiểu biết về lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và có mối quan hệ trong ngành.

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

- Kỹ năng quản lý, dẫn dắt nhân sự.

- Kỹ năng quản lý dự án và tổ chức công việc.

Tại Công ty TNHH Truyền thông Unicomm Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Lương: Thỏa thuận theo năng lực ứng viên + Thưởng

- Môi trường làm việc thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp, công bằng.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT... theo quy định của Nhà nước.

- Các chế độ: nghỉ mát, lễ tết, sinh nhật, team building...đa dạng và phong phú.

- Khám sức khỏe tại các bệnh viện đa khoa lớn định kỳ hàng năm.

- Nghỉ phép tăng theo thâm niên, lên tới 20 ngày/năm.

- Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h, chiều 13h - 17h00. Nghỉ chiều T7 và CN hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin