Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng (Ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ), Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, đề tài phù hợp dự án và yêu cầu từng kênh Tìm hiểu tin tức, nhu cầu khách hàng; viết nội dung truyền thông, truyền hình, đề tài, kịch bản Sản xuất nội dung, chương trình cho các dự án truyền hình/ truyền thông của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, Marketing, Truyền thông,... Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm tổ chức sản xuất, sáng tạo nội dung đa phương tiện; có hiểu biết về các kênh truyền thông, quảng bá hình ảnh. Kỹ năng phát hiện đề tài, biên tập, tổng hợp, đánh giá thông tin tốt. Trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo định mức từng dự án Thời gian & địa điểm làm việc linh hoạt Khối lượng dự án đều trong 6 tháng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.