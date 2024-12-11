Tuyển Truyền thông KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khoa Truyền thông - Đại học Trưng Vương, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng tầm nhìn và kế hoạch thực hiện của Khoa

Xây dựng kế hoạch chiến lược để từng bước phát triển quy mô của Khoa

Trực tiếp điều phối, định hướng, đôn đốc, giám sát chất lượng và tiến độ tất cả các hoạt động, công tác giảng dạy, công tác sinh viên, kiểm định của Khoa

Tổ chức công tác biên soạn đề thi, coi thi, chấm thi học phần

Giảng dạy trình độ đại học trở lên; hướng dẫn và chấm khóa luận tốt nghiệp đại học;

Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo của chuyên ngành; đề xuất phương hướng. Biện phát phát triển của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo;

Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; Chủ động cập nhật thường xuyên những thành tựu khoa học và việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên

Chủ trì hoặc tham gia thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu khoa học cho tổ, nhóm chuyên môn;

Chủ trì hoặc tham gia đánh giá các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức và trình bày báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học. Chủ trì hoặc tham gia nghiệm thu và công bố các báo cáo khoa học, các công trình nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm đóng góp vào sự phát triển của ngành;

Thực hiện các công việc do Ban Lãnh đạo Khoa và Nhà Trường phân công.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về trình độ đào tạo, ngoại ngữ:

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ sư phạm

Về kinh nghiệm:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

Có kinh nghiệm giảng dạy, quản lý, kiến thức về các nhóm ngành Truyền thông đa phương tiện

Các yêu cầu khác:

Là giảng viên trong độ tuổi lao động

Khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, ... để thực hiện tốt vai trò của một giảng viên.

Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực Truyền thông, Quan hệ công chúng, Marcom,... ưu tiên ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm thực tế về giảng dạy.

Thành thạo Tin học văn phòng.

Tại KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo;

Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực);

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp;

Được tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước;

Các quyền lợi khác: phúc lợi cho các ngày lễ Tết, ngày truyền thống ngành và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

