Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Intracom, 33 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch đảm bảo chỉ tiêu, phát triển hệ thống branding của các kênh social (nền tảng chủ yếu là Facebook, Tiktok, Website) Lên kế hoạch, định hướng, thực thi các video, hình ảnh phục vụ cho việc làm branding cho thương hiệu và phục vụ chạy ads. Quản lý hoạt động tổng thể công việc của Team và chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm (Phân bổ, đốc thúc và sắp xếp phân công công việc cho các thành viên để bảo đảm chất lượng và tiến độ công việc.) Thực hiện các công việc khác theo định hướng công ty.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo chỉ tiêu, phát triển hệ thống branding của các kênh social (nền tảng chủ yếu là Facebook, Tiktok, Website)

Lên kế hoạch, định hướng, thực thi các video, hình ảnh phục vụ cho việc làm branding cho thương hiệu và phục vụ chạy ads.

Quản lý hoạt động tổng thể công việc của Team và chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm (Phân bổ, đốc thúc và sắp xếp phân công công việc cho các thành viên để bảo đảm chất lượng và tiến độ công việc.)

Thực hiện các công việc khác theo định hướng công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ Độ tuổi: Sinh năm 2000-1995. Trình độ: Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành: Truyền thông báo chí, Marketing, quan hệ công chúng ... hoặc các chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Leader /Leader truyền thông hoặc vị trí tương đương .

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: Sinh năm 2000-1995.

Trình độ: Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành: Truyền thông báo chí, Marketing, quan hệ công chúng ... hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Leader /Leader truyền thông hoặc vị trí tương đương .

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/THÁNG Trong đó: Lương cứng 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (Deal/trao đổi khi phỏng vấn) + hoa hồng + thưởng. Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương Phụ cấp thâm niên 6 tháng/lần: mỗi lần + 500.000đ vào lương hàng tháng. Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc. Thưởng theo tháng/quý/năm theo kết quả công việc.

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/THÁNG

Trong đó: Lương cứng 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (Deal/trao đổi khi phỏng vấn) + hoa hồng + thưởng.

Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương

Phụ cấp thâm niên 6 tháng/lần: mỗi lần + 500.000đ vào lương hàng tháng.

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.

Thưởng theo tháng/quý/năm theo kết quả công việc.

QUYỀN LỢI

Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, chế độ BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật,...: hưởng tiền mặt và ngày nghỉ. Du lịch, team building hàng năm. Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành

Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, chế độ BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật,...: hưởng tiền mặt và ngày nghỉ.

Du lịch, team building hàng năm.

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin