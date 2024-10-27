Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Intracom, 33 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch đảm bảo chỉ tiêu, phát triển hệ thống branding của các kênh social (nền tảng chủ yếu là Facebook, Tiktok, Website) Lên kế hoạch, định hướng, thực thi các video, hình ảnh phục vụ cho việc làm branding cho thương hiệu và phục vụ chạy ads. Quản lý hoạt động tổng thể công việc của Team và chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm (Phân bổ, đốc thúc và sắp xếp phân công công việc cho các thành viên để bảo đảm chất lượng và tiến độ công việc.) Thực hiện các công việc khác theo định hướng công ty.
Xây dựng kế hoạch đảm bảo chỉ tiêu, phát triển hệ thống branding của các kênh social (nền tảng chủ yếu là Facebook, Tiktok, Website)
Lên kế hoạch, định hướng, thực thi các video, hình ảnh phục vụ cho việc làm branding cho thương hiệu và phục vụ chạy ads.
Quản lý hoạt động tổng thể công việc của Team và chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm (Phân bổ, đốc thúc và sắp xếp phân công công việc cho các thành viên để bảo đảm chất lượng và tiến độ công việc.)
Thực hiện các công việc khác theo định hướng công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ Độ tuổi: Sinh năm 2000-1995. Trình độ: Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành: Truyền thông báo chí, Marketing, quan hệ công chúng ... hoặc các chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Leader /Leader truyền thông hoặc vị trí tương đương .
Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: Sinh năm 2000-1995.
Trình độ: Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành: Truyền thông báo chí, Marketing, quan hệ công chúng ... hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Leader /Leader truyền thông hoặc vị trí tương đương .

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG
Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/THÁNG Trong đó: Lương cứng 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (Deal/trao đổi khi phỏng vấn) + hoa hồng + thưởng. Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương Phụ cấp thâm niên 6 tháng/lần: mỗi lần + 500.000đ vào lương hàng tháng. Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc. Thưởng theo tháng/quý/năm theo kết quả công việc.
Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/THÁNG
Trong đó: Lương cứng 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (Deal/trao đổi khi phỏng vấn) + hoa hồng + thưởng.
Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương
Phụ cấp thâm niên 6 tháng/lần: mỗi lần + 500.000đ vào lương hàng tháng.
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.
Thưởng theo tháng/quý/năm theo kết quả công việc.
QUYỀN LỢI
Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, chế độ BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật,...: hưởng tiền mặt và ngày nghỉ. Du lịch, team building hàng năm. Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.
Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành
Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, chế độ BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
Phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật,...: hưởng tiền mặt và ngày nghỉ.
Du lịch, team building hàng năm.
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Toà Intracom 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

