Tuyển Truyền thông Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty Cổ Phần Lamer
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty Cổ Phần Lamer

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Lập kế hoạch, thiết kế và sản xuất các sự kiện phù hợp định hướng của doanh nghiệp (CSR, triển lãm, hội chợ, sự kiện đối ngoại, chương trình kỷ niệm, các hoạt động trách nhiệm xã hội, tài trợ, tham gia các giải thưởng...)
Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan truyền thông, báo chí, mạng lưới KOL, KOC phù hợp với văn hóa doanh nghiệp và concept thương hiệu.
Phụ trách quản trị và hỗ trợ sản xuất nội dung (văn bản, hình ảnh, video, minigame, kịch bản, event...)
Tìm kiếm đối tác dạng tài trợ hoặc truyền thông chéo và trực tiếp lên kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông kết hợp với đối tác
Viết và đăng tải các nội dung trên các nền tảng phụ trách (đối ngoại và nội bộ); biên tập thông báo, thông cáo báo chi, tin & bài.
Quản lý chất lượng bài đăng của báo chí, KOL, KOC...
Cập nhật xu hướng truyền thông
Phát hiện, báo cáo và xử lý các sự cố truyền thông, thiết lập các quy chuẩn và cách ứng xử đối với sự cố
Làm việc với Graphic Designer hoặc agency để sản xuất ấn phẩm, tài liệu truyền thông
Phối hợp với CSKH, kiểm soát phản hồi trên các nền tảng và xử lý thông tin kịp thời tránh xảy ra khủng khoảng truyền thông (fanpage, group, sàn TMĐT, báo chí, các nội dung đăng tải của KOL, KOC...); Phối hợp với HCNS triển khai kế hoạch truyền thông nội bộ và quản lý các nền tảng truyền thông nội bộ và tuyển dụng
Hỗ trợ đào tạo, truyền thông nội bộ; các hoạt động sản xuất tư liệu truyền thông

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí – Truyền thông, Đối ngoại, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan:Quan hệ công chúng, Ngoại giao
Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương trong ngành bán lẻ và thời trang; truyền thông nội bộ; làm việc với cơ quan báo chí (điểm cộng)
Tiếng Anh (điểm cộng)
Kiến thức về social media, marketing, truyền thông; thời trang, bán lẻ
Kỹ năng: tổng hợp và xử lý dữ liệu; tin học văn phòng nâng cao; Kỹ năng phối hợp quản lý rủi ro & khủng hoảng truyền thông
Thái độ: Linh hoạt; Trung thực
Khác: Ngoại hình sáng; Khả năng xử lý tình huống tốt; Sức khỏe tốt; Có thể đi công tác

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13 – 18 triệu.
Chính sách mua hàng nội bộ
Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, Esop, thưởng KPI, cân bằng thời gian làm việc – nghỉ ngơi.
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp
Áp dụng 2 ngày thứ 7 làm việc linh hoạt trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Lamer

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 3/71, Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

