Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 tòa Intracom, 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch đảm bảo chỉ tiêu, phát triển hệ thống các kênh social (Facebook, Tiktok, Website) Lên kế hoạch, định hướng xây dựng các video, hình ảnh phục vụ cho việc phát triển thương hiệu và phục vụ chạy quảng cáo. Quản lý hoạt động tổng thể công việc của Team và chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm Phân bổ, đốc thúc và sắp xếp phân công công việc cho các thành viên để bảo đảm chất lượng và tiến độ công việc. Thực hiện các công việc khác theo định hướng công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Sinh năm 2000 - 1995. Trình độ: Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành: Truyền thông báo chí, Marketing, quan hệ công chúng ... hoặc các chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Leader Branding/ Leader Truyền thông hoặc vị trí tương đương .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/THÁNG Trong đó: Lương cứng 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (Deal/trao đổi khi phỏng vấn) + KPI. Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương. Phụ cấp thâm niên 6 tháng/lần: mỗi lần + 500.000đ vào lương hàng tháng. Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc. Thưởng theo tháng/quý/năm theo kết quả công việc. Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, chế độ BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật,...: hưởng tiền mặt và ngày nghỉ. Du lịch, team building hàng năm. Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND

