Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Cava Solutions làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Thọ Tháp, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tìm kiếm, phát triển và duy trì các mối quan hệ với khách hàng

- Nhận brief và phối hợp cùng team phân tích nhu cầu của khách hàng, lên ý tưởng, định hướng triển khai các chiến dịch truyền thông marketing, tư vấn cho khách hàng, lên báo giá (hạng mục và chi phí)

- Đàm phán giá và các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng đối với khách hàng và nhà cung cấp

- Là đầu mối liên hệ với khách hàng và nhà cung cấp trong suốt quá trình triển khai

- Kiểm soát tiến độ và chất lượng chiến dịch

- Thực hiện báo cáo định kỳ cho khách hàng và manager

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

- Chịu trách nhiệm doanh thu với công ty theo chỉ tiêu

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng thích ứng cao, năng động - chủ động và sẵn sàng thể hiện bản thân trong môi trường startup

- Mục tiêu rõ ràng trong công việc

- Đã từng làm việc trong Agency là một lợi thế. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Ưu tiên tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành Marketing, QTKD, Thương mại, Truyền thông...

- Kỹ năng cần thiết:

Quản lý thời gian và sắp xếp công việc Khả năng ứng xử, xử lý tình huống nhanh nhạy Biết thuyết trình và làm việc qua các kênh online Sử dụng được ứng dụng văn phòng: Microsoft office... Ngôn ngữ Tiếng Anh trong giao dịch là một lợi thế

Công cụ làm việc: máy tính cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Cava Solutions Thì Được Hưởng Những Gì

– Nhận lương đầy đủ kèm các quyền lợi của NLĐ theo đúng quy định. Lương cứng 7 - 9 triệu + hoa hồng

– Chế độ phép: lên tới 20 ngày/năm

– Thưởng các ngày Lễ, Tết + lương tháng 13

– Tự do phát huy năng lực cá nhân trong môi trường năng động và thoải mái

– Cơ hội thăng tiến và hỗ trợ tham gia khóa đào tạo nâng cao năng lực - nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Cava Solutions

