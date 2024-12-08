Tuyển Truyền thông Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Triển khai và thực hiện các hoạt động ngăn ngừa, xử lý khủng hoảng

Xây dựng quy trình, kiểm duyệt kịch bản định hướng dư luận

Tổ chức triển khai, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện các công việc theo kịch bản xử lý khủng hoảng sau khi đã được phê duyệt

Các công việc khác của bộ phận theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành liên quan

Có kiến thức tốt về hoạt động PR.

Có mối quan hệ với các cơ quan thông tấn, báo đài, và các đơn vị hữu quan

Có khả năng viết tốt, trình bày mạch lạc

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc;

Đóng Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;

Ngày phép: 12 ngày/năm (Ngoài các ngày nghỉ lễ theo lịch nhà nước, nghỉ hiếu hỉ, ma chay...)

Du lịch hàng năm, Teambuilding do công ty tổ chức;

Được tham gia các CLB (Bóng đá, cầu lông...) và các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật Công ty, 20/10, 8/3, Men's Day, Gala cuối năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vega Corporation

