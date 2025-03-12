Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Hỗ trợ công việc cho Trưởng Ban Truyền thông – marketing ở các mảng: triển khai kế hoạch truyền thông marketing, triển khai các chỉ đạo TGĐ, ...

Phụ trách chính một số hạng mục công việc: lập kế hoạch truyền thông, phụ trách mảng báo chí, đối ngoại báo chí, ...

Hỗ trợ xây dựng, tổ chức và phối hợp thực hiện chính sách bán hàng, hoạt động Trade Marketing trong từng giai đoạn.

Tham gia lập phương pháp nghiên cứu khảo sát thị trường, thăm dò ý kiến khách hàng phù hợp với yêu cầu công ty. Tổng hợp các dữ liệu nghiên cứu thị trường.

Đóng góp ý tưởng chuyên môn vào các chiến dịch truyền thông, xử lý khủng hoảng TT.

Các công việc khác do trưởng bộ phận giao.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ. Độ tuổi từ 27 - 35 tuổi. Cao 1m56-1m63. Ngoại hình tự nhiên, ưa nhìn, giao tiếp tự tin, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương.

Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Đại học/ Chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí....

Kinh nghiệm tối thiểu từ 3 năm ở vị trí tương đương.

Có thể lưu động về thời gian, tham gia công tác và hỗ trợ trưởng bộ phận

Có laptop cá nhân.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình

Kỹ năng xây dựng, biên soạn nội dung tài liệu đào tạo

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Canva...

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại thương hiệu vàng hàng đầu Việt Nam.

Mức thu nhập tốt trên thị trường lao động và có nhiều cơ hội thăng tiến

Trong thời gian học việc/ thử việc được chi trả 100% lương thỏa thuận ban đầu.

Được hỗ trợ phí di chuyển khi đi phỏng vấn vòng 2 nếu khoảng cách di chuyển tối thiểu là 10km.

Được nhận tạm ứng lương 50% lương thỏa thuận theo tháng và nhiều phần quà tiện ích của thương hiệu ngày đầu nhận việc.

Được mời ăn bữa trưa trị giá 100.000/ NS cùng trưởng bộ phận ngay ngày đầu đi làm.

Được kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc đột xuất hằng năm.

Được làm việc trong môi trường văn minh, hiện đại, chú trọng và định hướng, tạo điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình.

Thường xuyên được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, du câu, du lịch, giải trí trong và ngoài nước, văn minh, lành mạnh, gắn kết các thành viên trong công ty, đối tác.

Được hưởng các đãi ngộ đặc biệt khác của Công ty: Chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, thâm niên, hỗ trợ, tài trợ cho CBNV, gia đình CBNV khi gặp khó khăn, thiên tai (bão, lũ...), dịch bệnh ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

