Tuyển Truyền thông Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Truyền thông

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 146 Tây Sơn, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao hình ảnh và uy tín của công ty.
Đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất của hệ thống nhận diện thương hiệu trên tất cả các kênh.
Xử lý kịp thời các phản hồi tiêu cực và khủng hoảng truyền thông.
Quản lý và phát triển tài liệu, ấn phẩm phục vụ cho hoạt động kinh doanh và nội bộ.
Phân tích xu hướng thị trường và thị hiếu khách hàng để phát triển các kênh truyền thông hiệu quả.
Vận hành và phát triển các kênh truyền thông số (Website, Fanpage/Group, TikTok, YouTube, Instagram, v.v.).
Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng qua việc liên kết đa kênh.
Tích hợp AI vào Content Marketing để cải thiện hiệu suất nội dung.
Quản lý và đảm bảo sử dụng ngân sách truyền thông hiệu quả.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với báo chí, truyền hình và các nhân vật có ảnh hưởng.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện, hội thảo dành cho khách hàng và học viên.
Phối hợp và quản lý các chương trình tài trợ và mở rộng mạng lưới đối tác truyền thông.
Quản lý trực tiếp nhóm Content và nhóm Truyền thông.
Phân giao mục tiêu, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội nhóm.
Cải tiến quy trình, quy định và công cụ quản lý phòng Marketing.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ, từ 25 – 35 tuổi
Tư duy tích cực, trách nhiệm và chủ động.
Thích ứng nhanh và tốc độ.
Ham học hỏi và cập nhật xu hướng mới trong ngành marketing.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, bao gồm quản lý đội ngũ từ 3-5 nhân sự trở lên.
Chuyên sâu về Brand Marketing và các công cụ Marketing Online như SEO, SEM, Social Media, Content Marketing, Facebook Ads, Google Ads.
Hiểu biết về chuyên môn truyền thông và nghiên cứu thị trường.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo hoặc mong muốn gắn bó với lĩnh vực này.
Kỹ năng lập kế hoạch, giao việc, giám sát và đánh giá.
Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ.
Kỹ năng quản lý ngân sách truyền thông marketing.
Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.
Kỹ năng teamwork, phân tích và giải quyết vấn đề.
Thành thạo tin học văn phòng, Google Sheet, các công cụ phân tích như Facebook Insights, Google Analytics, và các công cụ ứng dụng AI liên quan đến công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal Thì Được Hưởng Những Gì

Phong cách làm việc No Boss – Staff, đề cao tự tin – tự chủ – tự trọng trong công việc.
Không chỉ hoàn thành công việc, mà còn phát triển bản thân và sự nghiệp.
Khách hàng là Bạn, Đồng nghiệp là những người anh em.
Thu nhập gồm: Lương thỏa thuận từ 18.000.000 – 20.000.0000 VNĐ/tháng + thưởng hiệu quả Marketing.
Xét duyệt lương hàng năm, đánh giá định kỳ để xét: làm giàu công việc, mở rộng công việc, thăng tiến.
Thưởng cuối năm theo hiệu suất & kết quả kinh doanh.
Được hưởng ưu đãi đặc biệt khi đăng ký các khóa học tiếng Anh của công ty dành cho CBNV và người thân.
Phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ, quà tặng sinh nhật/kết hôn/sinh con, hỗ trợ ốm đau, viếng đám hiếu.
Thưởng lễ, Tết, lì xì đầu năm, quà tặng con CBNV.
Sự kiện gắn kết: Sinh nhật công ty, 20/11, 8/3, 20/10, Trung thu, Open Talk..
Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của luật lao động.
Được đào tạo bài bản nâng cao năng lực quản lý và vận hành Phòng Marketing.
Cơ hội học hỏi và phát triển: Được tham gia các khóa học giúp nâng cao năng lực tư duy kinh doanh, năng lực quản lý và lãnh đạo: Hệ vận hành 7S, Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh, Quản lý cấp trung..
Lộ trình phát triển từ Phó phòng Truyền thông & Marketing > Trưởng phòng Marketing/Kinh Doanh > Giám đốc Marketing…
Chính sách phát triển đường dài cùng công ty: Biz Partners, Biz Owners.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Head Office Số 2, Ngõ 54 Phỗ Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

