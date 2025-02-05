Tuyển UI/UX Designer SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD

Mức lương 400 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54 Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 400 - 600 USD

Nghiên cứu: Tìm hiểu và phân tích nhu cầu về trải nghiệm từ phía người dùng, chuyên gia, đội ngũ vận hành, các giải pháp khác...

Thiết kế: Tạo ra các giải pháp UI/UX như Wireframes, Flow diagrams, Sitemaps, Prototypes, Screen designs... Đảm bảo giải quyết tốt các nhu cầu về trải nghiệm người dùng

Phối hợp: Trao đổi, cộng tác với các vị trí quản lý sản phẩm, thiết kế, lập trình viên, điều phối nội dung.

Đánh giá hiệu quả thiết kế: Chủ động tìm kiếm các thông tin cần thiết để đánh giá và cải thiện giải pháp UI/UX từ hoạt động nghiên cứu khách hàng, phân tích dữ liệu sử dụng, đánh giá nội bộ.

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:

Tốt nghiệp: Chuyên ngành thiết kế hoặc các chuyên ngành liên quan.

Trên 1 năm kinh nghiệm với vai trò là UI/UX Designer. Yêu cầu Portfolio về các thiết kế đã làm trước đây.

UI/UX Design Skills: Khả năng thiết kế giao diện thân thiện với người dùng và hấp dẫn trực quan dựa trên các phương án tốt nhất.

Problem Solving Skills, Product Mindset & Design Thinking: Khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Muốn hướng tới giải quyết vấn đề cho người dùng một cách sáng tạo chứ không chỉ làm theo định hướng.

