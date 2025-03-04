Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI)

Thiết kế layout, màu sắc, typography và icon theo quy chuẩn.

Xây dựng mockup và prototype bằng công cụ như Figma.

Đảm bảo tính nhất quán về mặt giao diện trên các nền tảng (web, mobile, tablet).

Phối hợp với đội phát triển để chuyển giao thiết kế thành sản phẩm thực tế.

Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX)

Nghiên cứu hành vi người dùng qua khảo sát và phân tích dữ liệu.

Xây dựng user persona và customer journey map.

Thiết kế user flow và kịch bản tương tác (user scenarios).

Tối ưu hóa trải nghiệm thông qua A/B testing và thu thập phản hồi người dùng.

Hợp tác và quản lý dự án

Phối hợp với Product Manager và Developer để hiểu rõ yêu cầu sản phẩm.

Tham gia các cuộc họp brainstorming, đóng góp ý tưởng cải tiến UI/UX.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo Figma, Photoshop và Illustrator.

Có tư duy thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và cập nhật xu hướng UI/UX.

Hiểu biết về HTML, CSS và nguyên tắc responsive design.

Có kinh nghiệm xây dựng design system là lợi thế.

Chủ động, có trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng đội supportive.

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng UI/UX thực chiến.

Lương cứng 10-15 triệu, review tăng lương theo năng lực.

Thưởng theo từng dự án.

Được cấp máy tính trong quá trình làm việc.

Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động: BHXH, BHYT, lễ, tết, ốm đau, hiếu hỉ..

Được hưởng chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, event, sự kiện của công ty.....

Tạo điều kiện để ứng viên có môi trường làm việc tốt nhất

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 và sáng thứ 7 cách tuần, sáng từ 08h30 - 12h00, chiều từ 13h30 - 17h30;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN

