Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN

UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TÒA SKYLAND, N03 TRUNG YÊN 9, TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI)
Thiết kế layout, màu sắc, typography và icon theo quy chuẩn.
Xây dựng mockup và prototype bằng công cụ như Figma.
Figma
Đảm bảo tính nhất quán về mặt giao diện trên các nền tảng (web, mobile, tablet).
Phối hợp với đội phát triển để chuyển giao thiết kế thành sản phẩm thực tế.
Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX)
Nghiên cứu hành vi người dùng qua khảo sát và phân tích dữ liệu.
Xây dựng user persona và customer journey map.
user persona
customer journey map
Thiết kế user flow và kịch bản tương tác (user scenarios).
user flow
user scenarios
Tối ưu hóa trải nghiệm thông qua A/B testing và thu thập phản hồi người dùng.
A/B testing
Hợp tác và quản lý dự án
Phối hợp với Product Manager và Developer để hiểu rõ yêu cầu sản phẩm.
Product Manager
Developer
Tham gia các cuộc họp brainstorming, đóng góp ý tưởng cải tiến UI/UX.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo Figma, Photoshop và Illustrator.
thành thạo Figma
Có tư duy thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và cập nhật xu hướng UI/UX.
tư duy thẩm mỹ tốt
Hiểu biết về HTML, CSS và nguyên tắc responsive design.
HTML, CSS và nguyên tắc responsive design
Có kinh nghiệm xây dựng design system là lợi thế.
design system
Chủ động, có trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng đội supportive.
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng UI/UX thực chiến.
Lương cứng 10-15 triệu, review tăng lương theo năng lực.
10-15 triệu
Thưởng theo từng dự án.
Được cấp máy tính trong quá trình làm việc.
Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động: BHXH, BHYT, lễ, tết, ốm đau, hiếu hỉ..
Được hưởng chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, event, sự kiện của công ty.....
Tạo điều kiện để ứng viên có môi trường làm việc tốt nhất
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 và sáng thứ 7 cách tuần, sáng từ 08h30 - 12h00, chiều từ 13h30 - 17h30;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

