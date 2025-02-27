Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH RABILOO
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY TNHH RABILOO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa B1, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế giao diện cho các phần mềm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và công ty, phù hợp với thị hiếu người dùng cuối.
Đảm bảo được các nguyên tắc thiết kế và yêu cầu thiết kế của dự án.
Phối hợp, làm việc nhóm với Project Manager, Developers, BA để đảm bảo các tiêu chuẩn và yêu cầu về chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:
Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí UI UX Designer.
Có kinh nghiệm tham gia thiết kế các hệ thống phần mềm quản lý.
Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa (Figma, Adobe XD, Sketch, InVision,...).
Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày rõ ràng và thuyết phục.
Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.
Có khả năng phối hợp và làm việc nhóm tốt.
Ứng viên gửi kèm Portfolio cùng CV.
Ưu tiên:
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với dự án có người dùng là khách hàng B2B.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với dự án có người dùng Nhật Bản.

Tại CÔNG TY TNHH RABILOO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc cùng những đồng nghiệp trẻ, nhiệt tình và luôn sẵn sàng chia sẻ;
Văn hóa học tập mạnh mẽ với khát vọng và thái độ khao khát tích lũy tri thức.
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp;
Được tham gia miễn phí các chương trình đào tạo do công ty tổ chức.
Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:
Thưởng cuối năm và các dịp Lễ, Tết;
Được hưởng nghỉ phép bắt đầu từ thử việc và không dùng hết được trả lại tiền lương;
Bảo hiểm sức khoẻ dành riêng cho Rabilers (theo thâm niên);
Chế độ chăm sóc phụ nữ: Đi muộn/về sớm 3 lần/tháng. Nghỉ thai sản thưởng ngay 1 tháng lương;
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng;
Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Rabitalk, CLB: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bi-a,...);
Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý;
Phúc lợi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ cho nhân viên và cả người thân.
Quy trình tuyển dụng: Sàng lọc hồ sơ → Phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RABILOO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa B1, Roman Plaza, Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

