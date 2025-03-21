Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Rivera Park, 69 Đ. Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các ứng dụng di động của công ty, đảm bảo cung cấp sản phẩm cuối cùng có tính thẩm mỹ cao và dễ sử dụng.

Nghiên cứu và phân tích xu hướng thiết kế UI/UX hiện đại, cũng như mong muốn và hành vi của người dùng.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan như phát triển sản phẩm, marketing, và kỹ thuật để xác định yêu cầu và mục tiêu của ứng dụng.

Tạo wireframes, storyboards, sitemaps và prototypes để truyền đạt ý tưởng thiết kế.

Thiết kế các giao diện người dùng chi tiết, bao gồm lựa chọn màu sắc, phông chữ, và các yếu tố đồ họa.

Tiến hành thử nghiệm người dùng và điều chỉnh giao diện dựa trên phản hồi.

Đảm bảo rằng tất cả các yếu tố UI/UX tuân theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc thiết kế tốt nhất.

Làm việc cùng lập trình viên để đảm bảo sự tích hợp mượt mà của giao diện với mã nguồn.

Cập nhật và điều chỉnh thiết kế dựa trên các bản cập nhật phần mềm và phản hồi của người dùng.

Theo dõi và phân tích hiệu suất ứng dụng để đề xuất cải tiến liên tục.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp liên quan đến Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Giao diện Người dùng, Trải nghiệm Người dùng hoặc lĩnh vực tương tự.

Kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm với UI/UX trong lĩnh vực ứng dụng di động.Kỹ năng sử dụng các công cụ thiết kế như Sketch, Adobe XD, Figma hoặc các công cụ tương tự.

Hiểu biết về nguyên tắc thiết kế tương tác và các hướng dẫn giao diện người dùng cho các nền tảng iOS và Android.

Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.

Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương.

Thu nhập bao gồm: lương cứng + thưởng doanh thu.

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm.

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT, Bảo hiểm Bảo Việt, gói bảo hiểm Falcon Care.

Được hỗ trợ vay vốn mua nhà lãi 0% bằng Quỹ phúc lợi của công ty.

Hưởng 12 ngày phép/năm.

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Hỗ trợ cơm trưa, tea-break, du lịch, team building: 3 lần/năm.

Môi trường làm việc vô cùng sáng tạo, năng động, được thoải mái chơi các trò chơi tại công ty: bida, PS, board game,...

Thời gian làm việc: 8:15 - 17:45 (7,5 giờ/ngày; thứ Hai - thứ Sáu).

