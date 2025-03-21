Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Falcon Technology
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
Công ty Cổ phần Falcon Technology

UI/UX Designer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Rivera Park, 69 Đ. Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các ứng dụng di động của công ty, đảm bảo cung cấp sản phẩm cuối cùng có tính thẩm mỹ cao và dễ sử dụng.
Nghiên cứu và phân tích xu hướng thiết kế UI/UX hiện đại, cũng như mong muốn và hành vi của người dùng.
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan như phát triển sản phẩm, marketing, và kỹ thuật để xác định yêu cầu và mục tiêu của ứng dụng.
Tạo wireframes, storyboards, sitemaps và prototypes để truyền đạt ý tưởng thiết kế.
Thiết kế các giao diện người dùng chi tiết, bao gồm lựa chọn màu sắc, phông chữ, và các yếu tố đồ họa.
Tiến hành thử nghiệm người dùng và điều chỉnh giao diện dựa trên phản hồi.
Đảm bảo rằng tất cả các yếu tố UI/UX tuân theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc thiết kế tốt nhất.
Làm việc cùng lập trình viên để đảm bảo sự tích hợp mượt mà của giao diện với mã nguồn.
Cập nhật và điều chỉnh thiết kế dựa trên các bản cập nhật phần mềm và phản hồi của người dùng.
Theo dõi và phân tích hiệu suất ứng dụng để đề xuất cải tiến liên tục.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp liên quan đến Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Giao diện Người dùng, Trải nghiệm Người dùng hoặc lĩnh vực tương tự.
Kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm với UI/UX trong lĩnh vực ứng dụng di động.Kỹ năng sử dụng các công cụ thiết kế như Sketch, Adobe XD, Figma hoặc các công cụ tương tự.
Hiểu biết về nguyên tắc thiết kế tương tác và các hướng dẫn giao diện người dùng cho các nền tảng iOS và Android.
Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.
Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương.
Thu nhập bao gồm: lương cứng + thưởng doanh thu.
Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm.
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT, Bảo hiểm Bảo Việt, gói bảo hiểm Falcon Care.
Được hỗ trợ vay vốn mua nhà lãi 0% bằng Quỹ phúc lợi của công ty.
Hưởng 12 ngày phép/năm.
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Hỗ trợ cơm trưa, tea-break, du lịch, team building: 3 lần/năm.
Môi trường làm việc vô cùng sáng tạo, năng động, được thoải mái chơi các trò chơi tại công ty: bida, PS, board game,...
Thời gian làm việc: 8:15 - 17:45 (7,5 giờ/ngày; thứ Hai - thứ Sáu).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Falcon Technology

Công ty Cổ phần Falcon Technology

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ui-ux-designer-thu-nhap-18-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job338806
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Việt Nam Tickets
Tuyển UI/UX Designer Công ty CP Việt Nam Tickets làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty CP Việt Nam Tickets
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mekashron ltd
Tuyển UI/UX Designer Mekashron ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,042 - 1,767 USD
Mekashron ltd
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,042 - 1,767 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển UI/UX Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Tuyển UI/UX Designer Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển UI/UX Designer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 USD
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GKIM Digital
Tuyển UI/UX Designer GKIM Digital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
GKIM Digital
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển UI/UX Designer Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KAMEREO
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH KAMEREO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KAMEREO
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Việt Nam Tickets
Tuyển UI/UX Designer Công ty CP Việt Nam Tickets làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty CP Việt Nam Tickets
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mekashron ltd
Tuyển UI/UX Designer Mekashron ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,042 - 1,767 USD
Mekashron ltd
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,042 - 1,767 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển UI/UX Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Tuyển UI/UX Designer Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển UI/UX Designer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 USD
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GKIM Digital
Tuyển UI/UX Designer GKIM Digital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
GKIM Digital
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển UI/UX Designer Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KAMEREO
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH KAMEREO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KAMEREO
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển UI/UX Designer Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển UI/UX Designer Mekashron ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,042 - 1,767 USD Mekashron ltd
1,042 - 1,767 USD Chưa có kinh nghiệm