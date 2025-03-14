Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN APERO TECHNOLOGIES GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 289 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia thiết kế UI/UX cho các ứng dụng trên các nền tảng Android, IOS.

Phối hợp với các bộ phận Product, Content, Marketing, Developer để tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dùng.

Nghiên cứu, phân tích thị trường, hành vi người dùng để tối ưu chất lượng sản phẩm.

Tối ưu quy trình thiết kế nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và mục tiêu kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có 1 năm kinh nghiệm tham gia các dự án design app hoặc web.

Có kiến thức, am hiểu về UX Research, User Story, UI Trend, Prototype.

Nắm vững: Màu sắc, Layout, Typography và Hệ thống lưới.

Sử dụng Thành Thạo các công cụ thiết kế Figma.

Đam mê thiết kế, giàu ý tưởng sáng tạo, thẩm mỹ tốt, có khả năng phát triển những ý tưởng tạo hình độc đáo.

Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Có kinh nghiệm về Graphic Design là điểm cộng.

Gửi CV kèm Portfolio các dự án design UI/UX đã làm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN APERO TECHNOLOGIES GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng với 300 Sản phẩm, 3 ngành: Mobile App, Mobile Game, AI App

Lương thưởng hấp dẫn:

Chế độ phúc lợi lên đến 50.000.000 VNĐ/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN APERO TECHNOLOGIES GROUP

