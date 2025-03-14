Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN APERO TECHNOLOGIES GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN APERO TECHNOLOGIES GROUP
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 289 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tham gia thiết kế UI/UX cho các ứng dụng trên các nền tảng Android, IOS.
Phối hợp với các bộ phận Product, Content, Marketing, Developer để tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dùng.
Nghiên cứu, phân tích thị trường, hành vi người dùng để tối ưu chất lượng sản phẩm.
Tối ưu quy trình thiết kế nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và mục tiêu kinh doanh.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có 1 năm kinh nghiệm tham gia các dự án design app hoặc web.
Có kiến thức, am hiểu về UX Research, User Story, UI Trend, Prototype.
Nắm vững: Màu sắc, Layout, Typography và Hệ thống lưới.
Sử dụng Thành Thạo các công cụ thiết kế Figma.
Đam mê thiết kế, giàu ý tưởng sáng tạo, thẩm mỹ tốt, có khả năng phát triển những ý tưởng tạo hình độc đáo.
Sử dụng tiếng Anh thành thạo.
Có kinh nghiệm về Graphic Design là điểm cộng.
Gửi CV kèm Portfolio các dự án design UI/UX đã làm.
Có kiến thức, am hiểu về UX Research, User Story, UI Trend, Prototype.
Nắm vững: Màu sắc, Layout, Typography và Hệ thống lưới.
Sử dụng Thành Thạo các công cụ thiết kế Figma.
Đam mê thiết kế, giàu ý tưởng sáng tạo, thẩm mỹ tốt, có khả năng phát triển những ý tưởng tạo hình độc đáo.
Sử dụng tiếng Anh thành thạo.
Có kinh nghiệm về Graphic Design là điểm cộng.
Gửi CV kèm Portfolio các dự án design UI/UX đã làm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN APERO TECHNOLOGIES GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng với 300 Sản phẩm, 3 ngành: Mobile App, Mobile Game, AI App
Lương thưởng hấp dẫn:
Chế độ phúc lợi lên đến 50.000.000 VNĐ/năm.
Lương thưởng hấp dẫn:
Chế độ phúc lợi lên đến 50.000.000 VNĐ/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN APERO TECHNOLOGIES GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI