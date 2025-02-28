Tuyển UI/UX Designer Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Hà Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thiết kế art chất lượng cao: icon, banner, screenshot, environment, background app, UI/UX, store listing, sketch...

Thiết kế assets cho những sản phẩm hiện tại và đảm bảo nhất quán về art style

Lưu trữ assets, resource dự án có hệ thống, tổ chức

Cùng team phân tích, tìm hiểu các tài liệu, đưa ra art style phù hợp cho sản phẩm

Phác thảo ý tưởng, thu thập ý kiến đóng góp từ các thành viên trong và ngoài dự án

Hoàn thành, đảm bảo chất lượng công việc theo yêu cầu dự án và được sự giám sát bởi Product Manager

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc, đã có những sản phẩm phát hành thực tế, chất lượng cao, được nhiều user sử dụng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ hoạ như Photoshop, AI, Figma, hoặc các phần mềm khác. Có khả năng vẽ tay, vẽ máy

Có tư duy về mỹ thuật tốt, thích khám phá, nghiên cứu những kỹ thuật mới

Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt, khả năng phân tích các mẫu thiết kế thành công và rút ra kinh nghiệm

Khả năng tự học trước sự thay đổi và cập nhật liên tục nhiều mẫu mã sản phẩm trend trên thị trường

Có kinh nghiệm về việc thiết kế giao diện cho ứng dụng UI/UX

Có trách nhiệm với công việc, tuân thủ deadline, có tinh thần học hỏi biết tiếp thu ý kiến

Có khả năng đáp ứng đa công việc (multitask), cởi mở và sẵn sàng học hỏi

Tại Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Hà Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên tới 1000$/tháng (NET)

Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm

Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV

Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc

Hỗ trợ tiền ăn 1.000.000 VNĐ/tháng

Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần

Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao

Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.

Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Hà Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.