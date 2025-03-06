Tuyển UI/UX Designer EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Iris Garden, Số 30 đường Trần Hữu Dực, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế UI/UX cho các sản phẩm mobile app trên nền tảng Android/iOS

- Làm việc với đội lập trình trong quá trình phát triển sản phẩm để đảm bảo sản phẩm có được chất lượng tốt nhất.

- Thiết kế logo, banner, icon, hình ảnh minh hoạ phục vụ quá trình marketing sản phẩm.

- Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật xu hướng thiết kế mới nhằm mục đích nâng cao chất lượng thiết kế và trải nghiệm người dùng.

- Tư vấn và đề xuất ý tưởng sáng nào nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm công ty.

- Chủ động phối hợp với các phòng ban xấy dựng ý tưởng hình ảnh marketing.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo các phần mềm phục vụ design: Photoshop, Illustrator, Figma,...

- Năng động, trẻ trung, sáng tạo, sẵn sàng học hỏi và nghiên cứu công nghệ mới

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

- Khả năng lảm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

- Làm việc đúng deadline

- Ứng viên gửi đường link tham khảo các dự án đã tham gia.

Tại EZTech & CDT Games Studio Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10 – 15 triệu

- Thử việc 100% lương

- Làm việc từ T2 – T6 (8h30 đến 17h30), nghỉ T7, CN và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

- Được thưởng lễ tết, xét thưởng và review lương định kỳ 2-3 lần/năm

- Phụ cấp cơm trưa và gửi xe đầy đủ

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Luôn sẵn sàng hoa quả và snack cho bạn trong thời gian làm việc

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EZTech & CDT Games Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin