Tuyển UI/UX Designer EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại EZTech & CDT Games Studio
- Hà Nội: Iris Garden, Số 30 đường Trần Hữu Dực, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thiết kế UI/UX cho các sản phẩm mobile app trên nền tảng Android/iOS
- Làm việc với đội lập trình trong quá trình phát triển sản phẩm để đảm bảo sản phẩm có được chất lượng tốt nhất.
- Thiết kế logo, banner, icon, hình ảnh minh hoạ phục vụ quá trình marketing sản phẩm.
- Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật xu hướng thiết kế mới nhằm mục đích nâng cao chất lượng thiết kế và trải nghiệm người dùng.
- Tư vấn và đề xuất ý tưởng sáng nào nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm công ty.
- Chủ động phối hợp với các phòng ban xấy dựng ý tưởng hình ảnh marketing.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng động, trẻ trung, sáng tạo, sẵn sàng học hỏi và nghiên cứu công nghệ mới
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao
- Khả năng lảm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.
- Làm việc đúng deadline
- Ứng viên gửi đường link tham khảo các dự án đã tham gia.
Tại EZTech & CDT Games Studio Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc 100% lương
- Làm việc từ T2 – T6 (8h30 đến 17h30), nghỉ T7, CN và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước
- Được thưởng lễ tết, xét thưởng và review lương định kỳ 2-3 lần/năm
- Phụ cấp cơm trưa và gửi xe đầy đủ
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
- Luôn sẵn sàng hoa quả và snack cho bạn trong thời gian làm việc
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại EZTech & CDT Games Studio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
