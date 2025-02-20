Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VP Công ty CP Midu MenaQ7, Số 01 - Galaxy 01, Khu liền kề Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP.Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

• Lên ý tưởng , thiết kế UI/ UX cho các dự án công nghệ của công ty

• Đánh giá mức độ hiệu quả của sản phẩm, hành vi sử dụng của khách hàng

• Dựa vào thiết kế hệ thống, tài liệu mô tả hệ thống, thiết kế các màn hình của web, application mobile cho các dự án

• Thiết kế các bộ Graphic UI để phục vụ việc phát triển hệ thống công nghệ : Design System, Các components UI, các bộ color system, grid system...

• Tham gia quá trình lên ý tưởng, trao đổi, phối hợp chặt chẽ cùng BA cùng các ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng cần có:

• Tốt nghiệp chuyên nghành thiết kế, mỹ thuật từ các trường FPT Arena, kiến trúc, mỹ thuật công nghiệp

• Có từ 2 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực thiết kế UI/UX cho các ứng dụng web, mobile

• Thành thạo các phần mềm xử lý ảnh và thiết kế UI/UX: Photoshop, Ai, Illustrator, Adobe Muse, Adobe XD, UXpin, Figma, Sketch, Diagram.net .... hoặc phần mềm thiết kế giao diện tương đương.

• Sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt và nhạy bén với xu hướng thiết kế hiện tại, Có Mindset tốt về làm Product

• Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế

• Làm việc chủ động, khả năng teamwork tốt, ham học hỏi và áp dụng những công nghệ mới, xu hướng thiết kế mới

Kỹ năng ưu tiên:

• Có kinh nghiệm sử dụng thiết kế với các Framework như Ant Design, Boostrap, Google Material, Fluent UI

• Có kinh nghiệm làm Product phần mềm quản lý nội bộ doanh nghiệp, thương mại điện tử, CRM

• Ưu tiên ứng viên thích làm product, tư duy làm sản phẩm cao, hướng tới người dùng cuối

• Ưu tiên ứng viên có trình độ tiếng Anh tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: Lương Upto 18 Triệu KPI

• Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc hiện đại

•

• Đóng BHXH, BHYT theo Quy định của Nhà nước

• Lộ trình thăng tiến rõ ràng và sếp luôn quan tâm nâng cao năng lực chuyên môn;

• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực cá nhân, khóa kỹ năng mềm;

• Được hưởng chính sách phúc lợi theo Quy định của Công ty: thưởng lễ, Tết, du lịch định kỳ, Thưởng...

THỜI GIAN

• Thời gian làm việc: 8h00 -17h30 (từ sáng thứ 2 đến trưa thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin