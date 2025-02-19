Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa fafim A, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Khương Trung, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho web/app.

Tham gia nghiên cứu người dùng và ứng dụng kết quả vào thiết kế.

Xây dựng wireframes, prototypes và UI mockups chi tiết.

Phối hợp với các nhóm khác (đội phát triển, kinh doanh, marketing) để hiện thực hóa sản phẩm.

Đảm bảo sự nhất quán trong thiết kế và tuân thủ design system.

Cải thiện các tính năng dựa trên phản hồi của người dùng và dữ liệu.

Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi CV kèm Portfolio/behance

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực UI/UX design.

Thành thạo các công cụ thiết kế như Figma, Adobe XD, Sketch...

Hiểu biết về nguyên tắc UI/UX, trải nghiệm người dùng và design system.

Có khả năng tư duy thiết kế theo hướng data-driven.

Kinh nghiệm làm việc với các developer và khả năng truyền đạt tốt.

Hiểu biết về HTML/CSS là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Upto 20 triệu + thưởng dự án.

Hỗ trợ thiết bị làm việc.

Review lương 1 lần/năm.

Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm.

Quỹ ăn nhẹ hàng tháng cho nhân viên.

Lương tháng 13.

Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp.

Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.

Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM

