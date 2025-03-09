Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 BT2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế giao diện website, mobile apps và các sản phẩm khác theo tiêu chí thân thiện với người dùng.

Phân tích hành vi, nhu cầu và thiết kế các trải nghiệm người dùng mượt mà, bao gồm việc xác định luồng người dùng và cấu trúc thông tin.

Phối hợp với bộ phận quản trị sản phẩm, phát triển sản phẩm để thiết kế sản phẩm.

Tiếp nhận phản hồi của khách hàng điều chỉnh thiết kế, tối ưu hoá trải nghiệm người dùng.

Các công việc khác theo sự quản lý của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thiết kế UI/UX và thiết kế đồ họa cho website, di động.

Có khả năng tạo và thể hiện nguyên mẫu cũng như khả năng về màu sắc, layout, typography, wireframes/user story.

Tư duy sáng tạo, đổi mới, chi tiết, tỉ mỉ.

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm về thiết kế sản phẩm.

Gửi CV kèm link portfolio.

Có khả năng chụp ảnh, quay dựng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực.

Tháng lương thứ 13

Thưởng thành tích xuất sắc theo quý.

Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc (đánh giá hiệu suất công việc 2 lần/năm).

Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Tham gia các hoạt động Sinh nhật, liên hoan hàng tháng, Year End Party, ...

Quà tặng, thưởng trong các dịp lễ lớn: Tết thiếu nhi, 2/9, Tết Dương Lịch, ...

Chính sách ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB

