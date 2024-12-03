Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH MTV K-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 165 Đường D5 Quận Bình Thạnh Tp. HCM (Tòa nhà Nam Trung Tín)

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thiết kế layout, UI/UX cho cho app và web

Tối ưu giao diện nhằm cải thiện được trải nghiệm của khách hàng

Tham gia hỗ trợ xây dựng UI Design Guidelines hoặc Design system để trợ giúp các kỹ sư Front-end phát triển đúng yêu cầu về thiết kế.

Tương tác trực tiếp với đội ngũ đảm bảo chất lượng thiết kế từ khâu ý tưởng đến khi hoàn thành

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Mong muốn tìm hiểu và đi sâu về UI/UX

Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma và các công cụ mô tả thiết kế

Thành thạo Figma

Có kiến thức về Manual Tester là một lợi thế lớn

Tại CÔNG TY TNHH MTV K-TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8tr - 10tr + trợ cấp gửi xe + thưởng hiệu suất và chuyên cần

12 ngày phép/năm

Được đào tạo tận tình từ Leader giàu kinh nghiệm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến

Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV K-TECH

