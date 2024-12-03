Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH MTV K-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV K-TECH
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY TNHH MTV K-TECH

UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY TNHH MTV K-TECH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 165 Đường D5 Quận Bình Thạnh Tp. HCM (Tòa nhà Nam Trung Tín) ), Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thiết kế layout, UI/UX cho cho app và web
Tối ưu giao diện nhằm cải thiện được trải nghiệm của khách hàng
Tham gia hỗ trợ xây dựng UI Design Guidelines hoặc Design system để trợ giúp các kỹ sư Front-end phát triển đúng yêu cầu về thiết kế.
Tương tác trực tiếp với đội ngũ đảm bảo chất lượng thiết kế từ khâu ý tưởng đến khi hoàn thành

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Mong muốn tìm hiểu và đi sâu về UI/UX
Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma và các công cụ mô tả thiết kế
Thành thạo Figma
Có kiến thức về Manual Tester là một lợi thế lớn

Tại CÔNG TY TNHH MTV K-TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8tr - 10tr + trợ cấp gửi xe + thưởng hiệu suất và chuyên cần
12 ngày phép/năm
Được đào tạo tận tình từ Leader giàu kinh nghiệm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến
Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV K-TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV K-TECH

CÔNG TY TNHH MTV K-TECH

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 165 Đường D5, quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

