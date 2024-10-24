Tuyển Unity Developer Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Tham gia phát triển game 3D trên nền tảng Unity. Loại hình game social. Tham gia đóng góp xây dựng, cải tiến ý tưởng sản phẩm game để tăng trải nghiệm người dùng. Phối hợp với các bộ phận liên quan để để hoàn thiện và tối ưu game.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trong công việc. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với Unity. Có kinh nghiệm optimize code, performance là một lợi thế Nắm vững việc sử dụng các tài nguyên đồ họa như model 3D, animation và texture trong Unity. Chủ động học hỏi và phát triển, chia sẻ công nghệ mới. Không yêu cầu bằng cấp.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Lương: 10.000.000đ - 15.000.000đ. Tùy năng lực ứng viên.

2/ Chia sẻ lợi nhuận của dự án dựa trên sự đóng góp của bạn.

3/ Không lo bị deadline dí, tự lead công việc của mình. Luôn có đồng nghiệp support khi gặp khó khăn.

4/ Được chủ động đề xuất các ý tưởng cải tiến sản phẩm và chiến lược phát triển sản phẩm.

5/ Được chứng nhận khả năng, đóng góp và kinh nghiệm làm việc từ phía chính phủ Úc, có lợi thế cho thuyên chuyển công việc sau này.

6/ Học bổng 85% Khóa học QTS English cho bản thân và 80% khóa học QTS Diploma cho bản thân và học bổng ưu đãi cho người thân ruột thịt khi trở thành nhân viên chính thức.

7/ Du lịch teambuilding hỗ trợ 100% chi phí.

8/ Thưởng bằng tiền hoặc hiện vật từ quỹ công đoàn các dịp Quốc Lễ, Sinh nhật, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng

