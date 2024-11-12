Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà hancorp plaza Số 72 Đường trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Phát triển game 2D/3D trên nền tảng unity
Làm công việc hấp dẫn, thú vị, luôn được sáng tạo.
Tham gia các dự án về game. Dev bằng Unity và các phần mềm lập trình khác.
Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: animation, UI, UX...
Đóng góp ý tưởng nội dung công việc.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Toán Tin
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc với Unity
Có tư duy lập trình và tư duy hệ thống tốt.
Có kiến thức tốt về thuật toán, cấu trúc dữ liệu và lập trình hướng đối tượng.
Thích chơi game, đam mê phát triển game đặc biệt là game di động.
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng hấp dẫn, lên tới 30.000.000/tháng++
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ/Tết, quà sinh nhật.
Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.
Thưởng cuối năm cố định tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh hoặc kết quả làm việc của team.
Trang thiết bị làm việc đầy đủ, phục vụ cho nhu cầu công việc
Các hoạt động văn hóa, sự kiện theo tháng, chế độ nghỉ mát, teambuilding 1 năm/2 lần
Quà cho nhân viên các ngày lễ tết, sự kiện, sinh nhật trong năm
Thời gian làm việc từ thứ 2 - Thứ 6
Chủ động quản trị về hiệu suất công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hancorp - Số 72, Đường Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

