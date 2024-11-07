Tuyển Mobile Developer Công ty CP Công nghệ Unisoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty CP Công nghệ Unisoft Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 99 Trần Bình
- Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Cùng team dev tham gia phát triển các sản phẩm mobile app.
Đề xuất và hỗ trợ về giải pháp, công nghệ cho team.
Tham gia và hỗ trợ cấp trên trong việc lập kế hoạch, quản lý và phân công nhiệm vụ cho các thành viên một cách hiệu quả.
Đề xuất và tổ chức các hoạt động xây dựng nhóm (kỹ năng, quy trình, công cụ,...).
Giao tiếp với người phụ trách sản phẩm và kỹ thuật để thực hiện các mục tiêu kinh doanh và dự án.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ & Yêu cầu:
Nắm vững kiến thức lập trình, các thuật toán cơ bản và làm việc thành thạo với Git.
Có từ 2 năm kinh nghiệm develop app native (iOS và/hoặc Android)
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các ứng dụng dựa trên Flutter.
Đã từng triển khai ứng dụng In-app purchase và Admob.
Nắm rõ về quản lý trạng thái, các phiên bản Flutter và kiến trúc ứng dụng.
Có khả năng tích hợp bên thứ 3: Firebase, Adjust, Appsflyer,...
Có kinh nghiệm thiết kế các hệ thống với độ sẵn sàng cao (high availability), ổn định (stability) và bảo mật (security).
Có khả năng tự tìm tòi học hỏi, yêu thích và đam mê ứng dụng các công nghệ mới.
Có kinh nghiệm với phương pháp phát triển phần mềm Agile/Scrum.
Kỹ năng giao tiếp và tư vấn mạnh mẽ. Tự chủ và chủ động.
Kỹ năng:
Native IOS/Android
Dart.
Flutter.
iOS.
Android.
Git.
Nếu bạn có ít hơn những kinh nghiệm trên, nhưng tự tin mình có thể học hỏi và mong muốn học hỏi, hãy mạnh dạn apply, có tư duy tốt, cùng chúng tôi, các bạn sẽ học được bất kỳ kỹ năng nào còn thiếu.
Nắm vững kiến thức lập trình, các thuật toán cơ bản và làm việc thành thạo với Git.
Có từ 2 năm kinh nghiệm develop app native (iOS và/hoặc Android)
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các ứng dụng dựa trên Flutter.
Đã từng triển khai ứng dụng In-app purchase và Admob.
Nắm rõ về quản lý trạng thái, các phiên bản Flutter và kiến trúc ứng dụng.
Có khả năng tích hợp bên thứ 3: Firebase, Adjust, Appsflyer,...
Có kinh nghiệm thiết kế các hệ thống với độ sẵn sàng cao (high availability), ổn định (stability) và bảo mật (security).
Có khả năng tự tìm tòi học hỏi, yêu thích và đam mê ứng dụng các công nghệ mới.
Có kinh nghiệm với phương pháp phát triển phần mềm Agile/Scrum.
Kỹ năng giao tiếp và tư vấn mạnh mẽ. Tự chủ và chủ động.
Kỹ năng:
Native IOS/Android
Dart.
Flutter.
iOS.
Android.
Git.
Nếu bạn có ít hơn những kinh nghiệm trên, nhưng tự tin mình có thể học hỏi và mong muốn học hỏi, hãy mạnh dạn apply, có tư duy tốt, cùng chúng tôi, các bạn sẽ học được bất kỳ kỹ năng nào còn thiếu.
Tại Công ty CP Công nghệ Unisoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 15 - 20 tr.đ/tháng
Thưởng Lương Tháng 13 và theo dự án
Làm từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật
Review lương 2 lần /năm
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, theo luật bảo hiểm
Được làm việc trong môi trường có văn hóa trẻ, năng động, thẳng thắn thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển..
Thưởng Lương Tháng 13 và theo dự án
Làm từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật
Review lương 2 lần /năm
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, theo luật bảo hiểm
Được làm việc trong môi trường có văn hóa trẻ, năng động, thẳng thắn thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ Unisoft Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI