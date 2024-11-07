Tuyển Mobile Developer Công ty CP Công nghệ Unisoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 99 Trần Bình - Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Cùng team dev tham gia phát triển các sản phẩm mobile app.

Đề xuất và hỗ trợ về giải pháp, công nghệ cho team.

Tham gia và hỗ trợ cấp trên trong việc lập kế hoạch, quản lý và phân công nhiệm vụ cho các thành viên một cách hiệu quả.

Đề xuất và tổ chức các hoạt động xây dựng nhóm (kỹ năng, quy trình, công cụ,...).

Giao tiếp với người phụ trách sản phẩm và kỹ thuật để thực hiện các mục tiêu kinh doanh và dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ & Yêu cầu:

Nắm vững kiến thức lập trình, các thuật toán cơ bản và làm việc thành thạo với Git.

Có từ 2 năm kinh nghiệm develop app native (iOS và/hoặc Android)

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các ứng dụng dựa trên Flutter.

Đã từng triển khai ứng dụng In-app purchase và Admob.

Nắm rõ về quản lý trạng thái, các phiên bản Flutter và kiến trúc ứng dụng.

Có khả năng tích hợp bên thứ 3: Firebase, Adjust, Appsflyer,...

Có kinh nghiệm thiết kế các hệ thống với độ sẵn sàng cao (high availability), ổn định (stability) và bảo mật (security).

Có khả năng tự tìm tòi học hỏi, yêu thích và đam mê ứng dụng các công nghệ mới.

Có kinh nghiệm với phương pháp phát triển phần mềm Agile/Scrum.

Kỹ năng giao tiếp và tư vấn mạnh mẽ. Tự chủ và chủ động.

Kỹ năng:

Native IOS/Android

Dart.

Flutter.

iOS.

Android.

Git.

Nếu bạn có ít hơn những kinh nghiệm trên, nhưng tự tin mình có thể học hỏi và mong muốn học hỏi, hãy mạnh dạn apply, có tư duy tốt, cùng chúng tôi, các bạn sẽ học được bất kỳ kỹ năng nào còn thiếu.

Tại Công ty CP Công nghệ Unisoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15 - 20 tr.đ/tháng

Thưởng Lương Tháng 13 và theo dự án

Làm từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật

Review lương 2 lần /năm

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, theo luật bảo hiểm

Được làm việc trong môi trường có văn hóa trẻ, năng động, thẳng thắn thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ Unisoft Việt Nam

