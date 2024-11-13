Tuyển Mobile Developer Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Phát triển các ứng dụng sản phẩm dịch vụ trên các nền tảng Android như: app truyền hình MyTV (gồm cả Android TV và Mobile), app ngân hàng số VNPTPay, các ứng dụng dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ số của VNPT
Thực hiện phát triển phần mềm theo đúng quy trình Agile Scrum.
Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.
Lập trình thành thạo Android bằng ngôn ngữ native các nền tảng (JAVA, Kotlin)
Có kinh nghiệm với Web Service, Web Socket, REST API... và các công nghệ liên quan tới lập trình client.
Nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng OOP, mô hình phát triển phần mềm MVC/MVP/MVVM.
Sử dụng thành thạo Git/SVN.
Có kỹ năng phân tích yêu cầu hệ thống.
Có kỹ năng làm việc nhóm.

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.
Chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước.
Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, VPP... văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái.
Hệ số hưởng lương tháng 13 up to 3.0, dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án.
Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ...
12 ngày phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc được bù lại sau khi trở thành nhân viên chính thức.
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của công ty.
Hỗ trợ vé tháng gửi xe 100%.
Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tháp 1-2, Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

