Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 99 Trần Bình - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tham gia trực tiếp và chịu trách nhiệm vào quá trình phát triển các sản phẩm Game của công ty

Hoàn thiện game trên nền tảng Unity

Phối hợp các bộ phận khác (Art, Anim, Game Design, Effect,...) để tối ưu game

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm về game

Thành thạo Unity.

Nắm vững OOP và giải thuật

Kiến thức vững chắc về physics và kinh nghiệm về game.

Sử dụng các design patterns và xử lý đa luồng

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương up to 25trđ/tháng + Phụ cấp

Công ty CNTT, Môi trường làm việc trẻ năng động

Thưởng theo hiệu quả công việc.

Thưởng các dịp lễ tết

Review lương 2 lần /năm

Làm việc từ 8h00- 17h30 từ thứ 2 - thứ 6

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Nghỉ các ngày lễ theo quy định của nhà nước, 12 ngày nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.