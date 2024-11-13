Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 99 Trần Bình
- Mỹ Đình 2
- Nam Từ Liêm
- Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tham gia trực tiếp và chịu trách nhiệm vào quá trình phát triển các sản phẩm Game của công ty
Hoàn thiện game trên nền tảng Unity
Phối hợp các bộ phận khác (Art, Anim, Game Design, Effect,...) để tối ưu game
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm về game
Thành thạo Unity.
Nắm vững OOP và giải thuật
Kiến thức vững chắc về physics và kinh nghiệm về game.
Sử dụng các design patterns và xử lý đa luồng
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương up to 25trđ/tháng + Phụ cấp
Công ty CNTT, Môi trường làm việc trẻ năng động
Thưởng theo hiệu quả công việc.
Thưởng các dịp lễ tết
Review lương 2 lần /năm
Làm việc từ 8h00- 17h30 từ thứ 2 - thứ 6
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Nghỉ các ngày lễ theo quy định của nhà nước, 12 ngày nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
