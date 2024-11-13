Tuyển Mobile Developer Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Mức lương
17 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 17 - 30 Triệu
Tham gia phát triển các sản phẩm và chịu trách nhiệm phát triển cho các ứng dụng Mobile apps sử dụng trên nền tảng Android.
Phân tích, xem xét, phản hồi cho các yêu cầu và thiết kế sản phẩm. Viết các tài liệu chức năng được yêu cầu.
Tham gia nghiên cứu góp ý và chia sẻ giúp cải thiện chất lượng sản phẩm
Với Mức Lương 17 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm làm thực tế về android (Java/Kotlin).
Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận (upto 30tr)
Thưởng hiệu quả công việc, dự án ....
Teambulding 2 lần/năm
Thăm khám sức khỏe định kì, du lịch....
Tham gia các hoạt động chung của công ty: Giáng sinh, trung thu, 20/10, quốc tế thiếu nhi....
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
