Tuyển Mobile Developer Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu

Mức lương 17 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mobile Developer

Tham gia phát triển các sản phẩm và chịu trách nhiệm phát triển cho các ứng dụng Mobile apps sử dụng trên nền tảng Android.

Phân tích, xem xét, phản hồi cho các yêu cầu và thiết kế sản phẩm. Viết các tài liệu chức năng được yêu cầu.

Tham gia nghiên cứu góp ý và chia sẻ giúp cải thiện chất lượng sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm làm thực tế về android (Java/Kotlin).

Có kinh nghiệm làm việc với các framework Spring boot, hibernate, REST API.

Am hiểu mô hình MVP, MVVM

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Native App

Có kiến thức về thiết kế giao diện người dùng là 1 lợi thế

Quyền Lợi

Lương thỏa thuận (upto 30tr)

Thưởng hiệu quả công việc, dự án ....

Teambulding 2 lần/năm

Thăm khám sức khỏe định kì, du lịch....

Tham gia các hoạt động chung của công ty: Giáng sinh, trung thu, 20/10, quốc tế thiếu nhi....

Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp

Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển

