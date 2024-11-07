Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 34 Triệu

Mức lương 20 - 34 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 20 - 34 Triệu

● Tham gia vào các dự án banking và các sản phẩm có tính sáng tạo cao, đáp ứng cho nhu cầu của nhiều người dùng trên thực tế.

● Nghiên cứu và cập nhật các kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.

● Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến công việc.

Với Mức Lương 20 - 34 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ lập trình viên tương đương

● Có từ 3 năm kinh nghiệm về lập trình React Native

● Có kiến thức mobile security

● Đã có kinh nghiệm release App lên Store/CHPlay hoặc có app trên store.

● Kiến thức triển khai dự án với các phương pháp khác nhau như agile, water-fall, Kanban...

● Có tư duy tốt, tinh thần ham học hỏi

● Kinh nghiệm triển khai mini-super app / micro frontend là điểm cộng.

● Có kinh nghiệm banking là điểm cộng

● Có kiến thức microservice , Domain Driven Design là điểm cộng.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

● Range lương: 28 - 33M gross

● Lương tháng 13

● Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác

● Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên

● Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng

● Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

● Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo

● Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống

● Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty

● Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

