Tuyển Mobile Developer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Thành Công, 36 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng di động dựa vào yêu cầu của khách hàng. Tham gia phát triển ứng dụng di động phục vụ các bài toán trong đa dạng lĩnh vực cho các dự án Viettel và các khách hàng thị trường ngoài Tham gia vào đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển. Tham gia vào nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trong các dự án hiện tại và tương lai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 02 năm kinh nghiệm trở lên, kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động trên nền tảng iOS (Swift) Có kinh nghiệm tích hợp các RESTful API, Web service và sử dụng các thư viện khác. Nắm kiến thức cơ bản về OOP và Design Patterns. Có kinh nghiệm xử lý database: SQLite, Room Database. Nắm cơ bản kiến thức về Coroutine, MVVM. Có sản phẩm trên chợ ứng dụng CH Play, App store là một lợi thế.

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Bonus, hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành. Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm Đánh giá tăng lương 2 lần/năm Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác. Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn Happytime: 15 phút các buổi chiều trong tuần.

2. Môi trường làm việc

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số. Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất. Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.

3. Cơ hội phát triển bản thân

Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất. Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành. Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ. Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú. Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

4.Địa điểm làm việc

Viettel Software: Tầng 4 & 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 & CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

