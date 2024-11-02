Tuyển Mobile Developer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Mobile Developer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Viettel Software
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Viettel Software

Mobile Developer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Viettel Software

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Thành Công, 36 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng di động dựa vào yêu cầu của khách hàng. Tham gia phát triển ứng dụng di động phục vụ các bài toán trong đa dạng lĩnh vực cho các dự án Viettel và các khách hàng thị trường ngoài Tham gia vào đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển. Tham gia vào nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trong các dự án hiện tại và tương lai.
Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng di động dựa vào yêu cầu của khách hàng.
Tham gia phát triển ứng dụng di động phục vụ các bài toán trong đa dạng lĩnh vực cho các dự án Viettel và các khách hàng thị trường ngoài
Tham gia vào đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển.
Tham gia vào nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trong các dự án hiện tại và tương lai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 02 năm kinh nghiệm trở lên, kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động trên nền tảng iOS (Swift) Có kinh nghiệm tích hợp các RESTful API, Web service và sử dụng các thư viện khác. Nắm kiến thức cơ bản về OOP và Design Patterns. Có kinh nghiệm xử lý database: SQLite, Room Database. Nắm cơ bản kiến thức về Coroutine, MVVM. Có sản phẩm trên chợ ứng dụng CH Play, App store là một lợi thế.
Có kinh nghiệm từ 02 năm kinh nghiệm trở lên, kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động trên nền tảng iOS (Swift)
Có kinh nghiệm tích hợp các RESTful API, Web service và sử dụng các thư viện khác.
Nắm kiến thức cơ bản về OOP và Design Patterns.
Có kinh nghiệm xử lý database: SQLite, Room Database.
Nắm cơ bản kiến thức về Coroutine, MVVM.
Có sản phẩm trên chợ ứng dụng CH Play, App store là một lợi thế.

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Bonus, hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành. Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm Đánh giá tăng lương 2 lần/năm Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác. Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn Happytime: 15 phút các buổi chiều trong tuần.
Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Bonus, hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành.
Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác. Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
Happytime: 15 phút các buổi chiều trong tuần.
2. Môi trường làm việc
Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số. Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất. Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.
Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.
Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.
Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.
3. Cơ hội phát triển bản thân
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất. Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành. Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ. Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú. Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
4.Địa điểm làm việc
Viettel Software: Tầng 4 & 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 & CN
Viettel Software: Tầng 4 & 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 & CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Viettel Software

Viettel Software

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-mobile-developer-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job240015
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên vận hành Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Business Analyst Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 22/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TMA Solutions
Tuyển Mobile Developer TMA Solutions làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
TMA Solutions
Hạn nộp: 22/09/2025
Bình Định Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 28/07/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY
Hạn nộp: 10/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 24/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION
Hạn nộp: 13/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Misa
Tuyển Mobile Developer Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Misa
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 26/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 22/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TMA Solutions
Tuyển Mobile Developer TMA Solutions làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
TMA Solutions
Hạn nộp: 22/09/2025
Bình Định Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 28/07/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY
Hạn nộp: 10/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 24/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION
Hạn nộp: 13/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Misa
Tuyển Mobile Developer Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Misa
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 26/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ NGUỒN LỰC TOPRATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ NGUỒN LỰC TOPRATE
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN MELI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MELI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ DIIJAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ DIIJAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Misa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm