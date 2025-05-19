Tuyển Video Editor Công ty TNHH Thương mại Quốc tế NTDN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế NTDN
Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 27 Lê Văn Lương, Nhân Chín, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
Công việc thời vụ:
Chỉnh sửa, dựng video theo yêu cầu (khóa học).
Cắt ghép, xử lý hình ảnh, âm thanh, hiệu ứng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Phối hợp với team yêu cầu để thực hiện các nội dung theo concept đã định.
Đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm theo yêu cầu dự án.
Công việc lên chính thức:
Phối hợp với team Marketing tạo video cho các dự án
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực dựng video.
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa
Hiểu biết về bố cục hình ảnh, màu sắc, hiệu ứng để tạo ra video chuyên nghiệp.
Chăm chỉ, có trách nhiệm và đảm bảo deadline công việc.
Có máy tính cá nhân để sử dụng
Trước mắt làm thời vụ ở văn phòng trong vòng 1 tháng
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa
Hiểu biết về bố cục hình ảnh, màu sắc, hiệu ứng để tạo ra video chuyên nghiệp.
Chăm chỉ, có trách nhiệm và đảm bảo deadline công việc.
Có máy tính cá nhân để sử dụng
Trước mắt làm thời vụ ở văn phòng trong vòng 1 tháng
Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế NTDN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Từ 18.000.000-22.000.000 VND
Cơ hội lên nhân viên chính thức nếu đáp ứng đủ yêu cầu khi kết thúc dự án
Chấp nhận làm hybrid
Hàng tuần tổ chức Happy Hour
Tổ chức sinh nhật nhân sự công ty
Khu vực pantry đầy đủ trà, cafe, lò vi si sóng, tủ lạnh
Cơ hội lên nhân viên chính thức nếu đáp ứng đủ yêu cầu khi kết thúc dự án
Chấp nhận làm hybrid
Hàng tuần tổ chức Happy Hour
Tổ chức sinh nhật nhân sự công ty
Khu vực pantry đầy đủ trà, cafe, lò vi si sóng, tủ lạnh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế NTDN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI