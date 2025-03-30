Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH MEDICOM HOLDING làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Tầng 9 - Tòa Việt Thắng - Đường Hoàng Văn Thụ - P.Xương Giang - TP.Bắc Giang, TP Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Dựng video, cắt ghép các video để tạo thành 1 video hoàn chỉnh theo kịch bản có sẵn , nguồn có sẵn.

Định hướng nội dung và hình ảnh trong video (Biên tập, chỉnh sửa video lồng ghép âm thanh, hình ảnh, hiệu ứng...cho phù hợp)

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 20-25

Có kỹ năng làm việc nhóm, năng động & sáng tạo trong công việc

Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, PTS ….

Chủ động học hỏi, cập nhật các xu hướng mới để nâng cao kỹ năng và kiến thức.

Tư duy sáng tạo, nắm bắt các xu hướng nội dung video

Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, sẵn sàng hỗ trợ khi được yêu cầu

Làm việc cẩn thận chỉn chu.

Tại CÔNG TY TNHH MEDICOM HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 8tr - 15tr/tháng

Môi trường làm việc năng động, nhân sự trẻ , teamwork tốt.

Được thỏa sức học tập phát triển bản thân cũng như các kỹ năng chuyên môn

Chế độ bảo hiểm, phụ cấp đầy đủ

Teambuilding, du lịch hàng năm theo chế độ của công ty

Được cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDICOM HOLDING

