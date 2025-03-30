Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH MEDICOM HOLDING làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH MEDICOM HOLDING
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: Tầng 9
- Tòa Việt Thắng
- Đường Hoàng Văn Thụ
- P.Xương Giang
- TP.Bắc Giang, TP Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Dựng video, cắt ghép các video để tạo thành 1 video hoàn chỉnh theo kịch bản có sẵn , nguồn có sẵn.
Định hướng nội dung và hình ảnh trong video (Biên tập, chỉnh sửa video lồng ghép âm thanh, hình ảnh, hiệu ứng...cho phù hợp)
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tuổi từ 20-25
Có kỹ năng làm việc nhóm, năng động & sáng tạo trong công việc
Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, PTS ….
Chủ động học hỏi, cập nhật các xu hướng mới để nâng cao kỹ năng và kiến thức.
Tư duy sáng tạo, nắm bắt các xu hướng nội dung video
Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, sẵn sàng hỗ trợ khi được yêu cầu
Làm việc cẩn thận chỉn chu.
Tại CÔNG TY TNHH MEDICOM HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình 8tr - 15tr/tháng
Môi trường làm việc năng động, nhân sự trẻ , teamwork tốt.
Được thỏa sức học tập phát triển bản thân cũng như các kỹ năng chuyên môn
Chế độ bảo hiểm, phụ cấp đầy đủ
Teambuilding, du lịch hàng năm theo chế độ của công ty
Được cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDICOM HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
