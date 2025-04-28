Tuyển Video Editor Lifepulse làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Video Editor Lifepulse làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Lifepulse
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
Lifepulse

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Lifepulse

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Chịu trách nhiệm dựng video cho các kênh truyền thông của công ty (Facebook, TikTok, YouTube…).
- Phối hợp cùng bộ phận Content để phát triển ý tưởng, xây dựng kịch bản và định hướng phong cách video theo từng chiến dịch.
- Làm việc với bộ phận thiết kế để hoàn thiện phần hình ảnh, đồ họa trong video.
- Thực hiện chỉnh sửa hậu kỳ: cắt ghép, thêm hiệu ứng cơ bản, xử lý âm thanh, sub, nhạc nền phù hợp.
- Quản lý kho dữ liệu video, lưu trữ các project phục vụ tái sử dụng và tối ưu hiệu suất làm việc.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU
Có 1–2 năm kinh nghiệm ở vị trí Video Editor hoặc các vị trí liên quan.
Thành thạo các phần mềm dựng phim: Adobe Premiere, After Effects, Final Cut…
Có khả năng làm hiệu ứng phù hợp cho video quảng cáo và truyền thông số.
Tư duy sáng tạo, nhạy trend, yêu thích việc tạo ra nội dung bắt mắt, thu hút người xem.
Có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm và chủ động cao.
Ưu tiên ứng viên có portfolio sản phẩm từng thực hiện.

Tại Lifepulse Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lifepulse

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Lifepulse

Lifepulse

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Ngõ Gạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

