Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện edit video trên các nền tảng truyền thông của doanh nghiệp: Tiktok, Facebook Reels, Youtube,..
Phối hợp cùng các bộ phận, phòng ban khác quay chụp đơn giản cho các hoạt động truyền thông của doanh nghiệp
Kết hợp cùng team content sản xuất video nhằm mục đích truyền thông
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy edit tốt trên nền tảng tiktok
Thành thạo các ứng dụng chỉnh sửa video
Kỹ năng quay chụp cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh
Môi trường làm việc năng động, tính sáng tạo cao
Thưởng lễ, Tết,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
