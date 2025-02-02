Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Video Editor

Thực hiện edit video trên các nền tảng truyền thông của doanh nghiệp: Tiktok, Facebook Reels, Youtube,..

Phối hợp cùng các bộ phận, phòng ban khác quay chụp đơn giản cho các hoạt động truyền thông của doanh nghiệp

Kết hợp cùng team content sản xuất video nhằm mục đích truyền thông

Yêu Cầu Công Việc

Có tư duy edit tốt trên nền tảng tiktok

Thành thạo các ứng dụng chỉnh sửa video

Kỹ năng quay chụp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Môi trường làm việc năng động, tính sáng tạo cao

Thưởng lễ, Tết,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM

