Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 89 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Cắt ghép các video footage, xử lý hậu kỳ dựa trên các nội dung, kịch bản đã được thống nhất.

- Đảm bảo video phù hợp với mục đích sử dụng: quảng cáo, chia sẻ kiến thức, giải trí,... và được đăng tải trên đa nền tảng (Facebook, Youtube, Tiktok, News, Zalo,...)

- Bắt kịp các xu hướng trên mạng xã hội để lồng ghép nhạc, hiệu ứng phù hợp, tăng sức hút cho video

- Tham gia góp ý chỉnh sửa kịch bản, nội dung video với các thành viên trong team Socials

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên đã có từ 06 tháng - 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có khả năng tiếng Anh là một lợi thế

- Sử dụng cơ bản các công cụ edit video như: Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Illustrator,...

- Am hiểu các nền tảng mạng xã hội và bắt kịp xu hướng

- Yêu thích các sản phẩm công nghệ

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, đảm bảo dealine và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000đ - 15.000.000đ

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Chế độ Bảo hiểm theo quy định công ty và theo quy định của Nhà nước hiện hành

- Phụ cấp, thưởng thêm theo chế độ công ty (Làm thêm, gửi xe, sinh nhật , lễ Tết....)

- Hưởng đầy đủ các chính sách theo Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

