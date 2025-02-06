Tuyển Video Editor Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Super Game
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Super Game

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Super Game

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa New Skyline Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên ý tưởng và làm video quảng cáo Game mobile (game 2D);
Cắt ghép các video giới thiệu game, trailer game, các video phục vụ cho team Marketing,...
Các công việc khác được Leader phân công.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc Full time;
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên, các bạn có kinh nghiệm trong mảng game mobile/ app là điểm cộng;
Sử dụng thành thạo công cụ Adobe Premiere, After Effect...;
Có kỹ năng về Motion Graphic/ 2D Animation;
Vui vẻ, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, ham học hỏi...

Tại Super Game Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập up to 15.000.000đ (Thương lượng theo năng lực);
Phụ cấp ăn trưa 1.000.000 VNĐ;
Thưởng chuyên cần, Phụ cấp gửi xe đầy đủ;
Chính sách thưởng hấp dẫn: Thưởng dự án, thưởng lễ Tết...;
Hưởng các quyền lợi sinh nhật, nghỉ phép hàng năm;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Chế độ BHXH đầy đủ;
Trà, cafe miễn phí;
Được tham gia Teambuilding/Du lịch hàng năm và nhiều hoạt động khác;
Được làm việc trong môi trường công ty công nghệ năng động, trẻ trung và luôn luôn cải tiến, học hỏi, chia sẻ những cái mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Super Game

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Super Game

Super Game

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa New Skyline, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

