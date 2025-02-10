Tuyển Video Editor CÔNG TY CP DƯỢC QUỐC TẾ RANCE PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V5A - 15, KĐT Văn Phú Invest, Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Dựng và biên tập video, cắt ghép clip để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh phục vụ truyền thông.

Sáng tạo nội dung video theo trend, xu hướng thị trường và định hướng của công ty.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng, xử lý âm thanh để hoàn thiện video theo yêu cầu.

Thành thạo sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video: Capcut, Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro,...

Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện và hoàn thành các dự án video theo kế hoạch.

Xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực dựng phim, biên tập video.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh & video như: Capcut, Photoshop, Premiere Pro,After Effects, Final Cut Pro,...

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao và nhanh nhạy với xu hướng thị trường.

Biết sử dụng các thiết bị quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp.

Hiểu biết về kỹ thuật quay phim, ánh sáng, màu sắc để đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất.

Tại CÔNG TY CP DƯỢC QUỐC TẾ RANCE PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Chế độ nghỉ và thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Tết nguyên đán, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc khánh,...).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Tham gia các hoạt động tập thể, du lịch nghỉ mát, team building,.. thường niên cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC QUỐC TẾ RANCE PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.