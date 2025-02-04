Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Tòa Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Tham gia sản xuất nguyên liệu truyền thông, bao gồm QUAY & DỰNG các video review sản phẩm, phỏng vấn, sự kiện, quảng cáo TVC, phim ngắn,..
Tham gia xây dựng ý tưởng video cùng team truyền thông
Support thiết kế cơ bản để phục vụ cho thành phẩm (video)
Các công việc liên quan khác phù hợp với chuyên môn theo sự chỉ đạo của leader

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Adobe Premiere, biết sửa temp After Effect, biết Photoshop( chỉnh sửa ảnh, cắt ghép cơ bản)
Biết sử dụng thành thạo các kĩ năng phần mềm làm Motion Amination cho các ấn phẩm truyền thông.
Biết quay và setup ánh sáng review, phỏng vấn, hiểu biết về các thiết bị quay phim ( sony, blackmagic, thiết bị thu âm, ...)
Có tinh thần học hỏi cái mới để phục vụ công việc
Cẩn thận, chỉn chu trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13.000.000đ - 15.000.000đ + phụ cấp+ Thưởng công việc
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela.
Cung cấp đầy đủ thiết bị quay dựng, không gian studio
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Xét tăng lương và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tháp A, tòa nhà Rivera Park Hanoi, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

