Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Tòa Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor

Tham gia sản xuất nguyên liệu truyền thông, bao gồm QUAY & DỰNG các video review sản phẩm, phỏng vấn, sự kiện, quảng cáo TVC, phim ngắn,..

Tham gia xây dựng ý tưởng video cùng team truyền thông

Support thiết kế cơ bản để phục vụ cho thành phẩm (video)

Các công việc liên quan khác phù hợp với chuyên môn theo sự chỉ đạo của leader

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo Adobe Premiere, biết sửa temp After Effect, biết Photoshop( chỉnh sửa ảnh, cắt ghép cơ bản)

Biết sử dụng thành thạo các kĩ năng phần mềm làm Motion Amination cho các ấn phẩm truyền thông.

Biết quay và setup ánh sáng review, phỏng vấn, hiểu biết về các thiết bị quay phim ( sony, blackmagic, thiết bị thu âm, ...)

Có tinh thần học hỏi cái mới để phục vụ công việc

Cẩn thận, chỉn chu trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13.000.000đ - 15.000.000đ + phụ cấp+ Thưởng công việc

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela.

Cung cấp đầy đủ thiết bị quay dựng, không gian studio

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.

Xét tăng lương và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển

