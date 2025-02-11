Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN MAGIC MUSIC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MAGIC MUSIC GROUP
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAGIC MUSIC GROUP

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAGIC MUSIC GROUP

Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 Tòa CT2

- Chung cư X2 Đại Kim

- Bộ Quốc Phòng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

- Sản xuất video chủ đề âm nhạc (chủ yếu dạng playlist/mix)
- Tạo ảnh thumbnail, đăng tải video theo lịch trình
- Tối ưu SEO và quản lý các kênh Youtube
- Làm báo cáo hàng tháng hoặc theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
- Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích âm nhạc, am hiểu về thị trường - xu hướng âm nhạc quốc tế
- Có kỹ năng tốt sử dụng các phần mềm Edit: Adobe Photoshop, After Effect, Premiere ...
- Đam mê về lĩnh vực Sáng tạo nội dung, nắm bắt được các xu hướng Internet
- Kỷ luật, trách nhiệm, teamwork tốt
- Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAGIC MUSIC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng 8 triệu - 12 triệu VNĐ/tháng (thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAGIC MUSIC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAGIC MUSIC GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN MAGIC MUSIC GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 Tòa CT2 Chung cư X2 Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

